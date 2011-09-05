Rauf Denktaş'ın ameliyatı sona erdi!

T24 - Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesinde, kemikle beyin arasında kan toplanması sonucu ameliyata alınan KKTC'nin 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın saat 18.30'da başlayan ameliyatı sona erdi.



Denktaş'ın ameliyatı devam ederken açıklama yapan YDÜ Hastanesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Özmenoğlu, şunları söyledi:



''Bugün akşam üzeri tedavi ekibi olarak toplandık ve Kurucu Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş'ın tekrar tomografisinin çekilmesine karar verdik. Tomografisinin çekilmesinden sonra operasyon kararı alındı.



Kemikle beyin arasında daha önceden geçirmiş olduğu kan toplanmasının miktarında hafif bir artış oldu gözlemlendi bunun boşaltılmasına karar verildi. Ve Sayın Cumhurbaşkanı Denktaş saat 18.30 itibarıyla operasyona alındı.



Durumu ile ilgili şu anda bir şey söylemek erken, ancak Sayın Denktaş'ın akçiğeri iyi, ateşi yok idi ve kalp yönünden de iyiydi. Bu nedenle operasyon kararı alındı.''



Bu arada, Denktaş'ın ameliyatı devam ettiği sırada Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Adem Huduti de YDÜ Hastanesine geldi.



Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş, ailesi ve sevenleri de hastanede bekliyor.





