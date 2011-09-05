Rauf Denktaş yeniden ameliyata alındı!

T24 - Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi'nde tedavisi süren KKTC'nin 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, beyin kanaması nedeniyle tekrar hastaneye alındı.



Hastane doktorlarından alınan bilgiye göre, Denktaş'ın beyninde daha önce meydana gelen, beyinle kafatası arasındaki kanaması tekrar edince acil maüdahale edildi.



Denktaş'ın ameliyatı halen sürüyor.



24 Mayıs'ta beyin kanaması geçiren ve sol tarafı felç olan Denktaş, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından rehabilitasyon süreci için 8 Temmuz'da Ankara'ya, Genelkurmay Başkanlığı Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülmüştü.



Rauf Denktaş, tedavisine Ankara'da Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) devam edilirken, beyinle kafatası arasındaki kan birikiminin boşaltılması için 25 Ağustos'da ameliyat edilmiş, 30 Ağustos'da da KKTC'ye getirilmişti.





