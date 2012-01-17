Rauf Denktaş son yolculuğuna uğurlandı

T24 -

Törene katılanlar



Sabaha kadar saygı geçişi yapıldı, nöbet tutuldu



-İş yerleri kapalı-



Erdoğan taziye defterini imzaladı

Ve denktaş defnedildi



Gökkuşağı dikkat çekti



Vefat ettiği YDÜ Hastanesi'ndeki törenin ardından dün KKTC Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na nakledilen Denktaş'ın naaşı için, Türkiye'den gelen üst düzey konukların da katılımı ile bugün ikinci kez devlet töreni düzenlendi.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Kara Kuvvetleri komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki genel başkanlar Deniz Baykal, Hikmet Çetin, Altan Öymen, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Demokrat Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, DSP Genel Başkanı Masum Türker, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, merhum Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Alparslan Türkeş'in oğulları MHP milletvekili Tuğrul Türkeş, AK Parti Milletvekili Ahmet Kutalmış Türkeş.Kırım Tatar Milli Meclis Başkanı Mustafa Kırımlıoğlu, Kosova'dan KDTP milletvekilleri Enis Kervan, Müferra Sinik ve KDTP Genel Başkan Yardımcısı Rifat Krasnic, Bulgaristan'dan HÖH milletvekili Remzi Osman , Ruşen Rıza, Necmi Ali, Afganistan Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammed Patman, Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Büyükelçi Abdullah El Cabir, Makedonya Devlet Bakanı Hadi Nezir, Makedonya Milli Birlik Hareketi Başkanı ve Milletvekili Erdoğan Saraç, İskeçe Müftüsü Ahmet Mete, Gümilcine seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, Pakistan Ankara Büyükelçisi Haroon Shakuat ve Büyükelçilik Müsteşarı Muin Ülhak, Azerbaycan Devlet Bakanı Nazım İbrahimov ile milletvekilleri, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti heyeti, Ankara Gazeteciler Cemiyeti heyeti, Ankara Ticaret Odası heyeti, İstanbul Gazeteciler Derneği heyeti ile Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, Türk Musevi Cemaati Hahambaşı İsak Haleva ve Cemaat Başkanı Sami Erman.Cumhurbaşkanı Gül, TBMM Başkanı Çiçek, Başbakan Erdoğan ve diğer konuklar Denktaş'ın naaşının başında durarak Denktaş'ın ailesine taziyelerini sundu. Cumhurbaşkanı Gül, Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş'a taziyesini sunarken Aydın Denktaş başını Cumhurbaşkanı'nın göğsüne yasladı.Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda dün katafalka konan Rauf Denktaş'ın naaşı önünde halkın sabaha kadar saygı geçişi sürdü. Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın çocukları ve torunları da taziyeleri kabul etti.Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın tabutu başında hem askerler hem de üst düzey devlet görevlileri tarafından saat 09.30'a kadar ihtiram nöbeti tutuldu.Düzenlenen törende, taziye defterinin protokol tarafından imzalanmasının ardından, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın naaşı, askerler tarafından top arabasına taşındı.30 yılı aşkın süreyle görev yaptığı Cumhurbaşkanlığı'ndan son kez uğurlanan Denktaş'ın naaşı, cenaze namazının kılınacağı Selimiye Camisi'ne götürülüyor. Selimiye Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından top arabasına konularak Girne Kapısı'na götürülecek Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın naaşı, toprağa verileceği Cumhuriyet Parkı'na götürülecek ve burada düzenlenecek törenin ardından saat 15.30'da defnedilecek.Törende, Türkiye ve KKTC üst düzey yetkililerinkinin yanında, Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri adına da çelenkler bulunuyor.Bu arada, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın cenaze töreni nedeniyle, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan Selimiye Camisi'ne ve Selimiye Camisi'nden Girne Kapısı'na kadar olan güzergahta bulunan tüm işyerleri, KKTC Başbakanlığı'nın kararıyla, 08.00-14.30 saatleri arasında kapalı olacak.Denktaş'ın vefatının ardından ilan edilen yas nedeniyle, resmi kurum ve kuruluşlarla, tüm resmi ve özel okullar da bugün kapalı. KKTC'de Cuma gününe kadar yas ilan edilmişti. Bu süre zarfında bayraklar da yarıda kalacak.Öte yandan, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın vefatı nedeniyle www.raufdenktas.com adresli web sitesi faaliyete geçerken, taziye@raufdenktas.com e - mail adresi aracılığıyla da taziyeler iletilebiliyor.Sabah saatlerinde KKTC'ye gelen Başbakan Erdoğan ve beraberindeki heyet, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na geçti. Başbakan Erdoğan, burada Rauf Raif Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş'a başsağlığı dileklerini iletti ve açılan taziye defterini imzaladı. Başbakan Erdoğan, taziye defterine şunları yazdı:''KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı, Kıbrıs davasının abide ismi büyük mücadele insanı Sayın Rauf Raif Denktaş'ın vefatından dolayı derin bir teessür içindeyiz.Merhum Denktaş, bütün hayatını Kıbrıs'ta barış ve istikrarı tesis etmeye adamış, gerektiğinde Kıbrıs Türk'ünün bağımsızlık mücadelesine liderlik etmiş, gerektiğinde de barış, diyalog ve uzlaşma için büyük devlet adamlığı vasfıyla temsil ettiği aziz milletinin hukukunu yılmadan savunmuştur.Merhum Denktaş'ın vefatı, KKTC halkı için olduğu kadar hiç kuşkusuz Türkiye için de acı bir kayıptır. Ancak merhum Denktaş'ın Kıbrıs'ta başlattığı ve cesaretle yürüttüğü mücadele KKTC ve Türkiye vatandaşları tarafından aynı samimiyetle sahiplenilecek, aynı kararlılıkla yürütülecektir.Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk'ünün haklı mücadelesini tüm imkanlarıyla desteklemeye, KKTC'nin hukukunu bütün gücüyle savunmaya devam edecek, Ada'da barışın, hürriyetin refahın teminatı olmayı sürdürecektir.Kıbrıs Türk halkının, aziz milletimizin başı sağ olsun diyor, merhum cumhurbaşkanına Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.''Denktaş'ın naaşı, kırmızı büyük bir örtü altında mezarına indirildi, ardından dualar eşliğinde defin gerçekleştirilerek ebedi yolculuğuna uğurlandı.Mezara, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, CHP Genel BaşkanI Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça ve diğer yetkililerce kürekle toprak atıldı.Denktaş'ın mezarına, 1985 yılında trafik kazasında kaybettiği oğlu Raif Denktaş ile Türkiye'nin değişik yerlerinden, Türk Cumhuriyetlerinden ve Kıbrıs Rum kesiminin Larnaka kentinde bulunan Hala Sultan Tekkesi'nden getirilen toprak kondu. Oğlu Raif Denktaş'ın mezarından getirilen toprağı, Raif'in oğlu, Denktaş'ın ilk torunu olan diplomat Rauf Denktaş mezara koydu.Cenazenin defin işleminin tamamlanmasının ardından din görevlileri tarafında Kuran'ı Kerim okundu.Bu arada, Denktaş'ın naaşının Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan Selimiye Camii'ne götürüldüğü sırada, kısa süreli yağmurun ardından güneşin açmasıyla oluşan gökkuşağı dikkati çekti.