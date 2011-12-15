-Rauf Denktaş ilk kez evinden dışarı çıktı LEFKOŞA (A.A) - 15.12.2011 - Beyin kanaması geçiren ve sol tarafı felç olan KKTC'nin 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, 29 Ekim'de hastaneden taburcu edilmesinin ardından ilk kez evinden dışarı çıktı. Havanın da güzel olmasından yararlanarak ilk kez evinden çıkan Denktaş, ''Benim için 'ölüyor' dediler, dışarı çıktım'' dedi. Önce Demokrat Parti (DP) Genel Merkezi'ni ziyaret ederek, oğlu ve DP Genel Başkanı Serdar Denktaş'a sürpriz yapan Denktaş, Lefkoşa'da Arasta çarşısını araçla gezdikten sonra, uzun süre tedavi gördüğü Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi'ni ziyaret etti. Denktaş, hastanede, kendisini tedavi eden doktorlara tek tek teşekkür etti. Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel, Denktaş'la aracında yaptığı görüşmede, ''Biz kurduğunuz büyük bir devletiz, bugün varsak sizin sayenizde varız'' dedi. Denktaş, görüşmenin ardından hastaneden ayrıldı. -24 Mayıs'ta rahatsızlandı- 24 Mayıs'ta beyin kanaması geçiren ve sol tarafı felç olan Denktaş, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından rehabilitasyon süreci için 8 Temmuz'da Ankara'ya, Genelkurmay Başkanlığı Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülmüştü. Rauf Denktaş, tedavisine Ankara'da Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) devam edilirken, beyinle kafatası arasındaki kan birikiminin boşaltılması için 25 Ağustos'ta ameliyat edilmiş, 30 Ağustos'ta da KKTC'ye getirilerek YDÜ Hastanesi'nde tedavisine devam edilmişti. Denktaş, beyinle kafatası arasındaki kan birikiminin artması nedeniyle 5 Eylül'de YDÜ Hastanesi'nde yeniden ameliyat edilmiş, 29 Ekim'de de taburcu edilmişti.