Rauf Denktaş hayatını kaybetti!

T24 - Kıbrıs davasının en önemli ismi, KKTC’nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Mayıs ayında geçirdiği beyin kanamasının ardından sürdürdüğü inişli çıkışlı yaşam mücadelesi dün akşam saat 22.00’de kaybetti.





Suni solunum cihazı takılmadan önce yoğun bakımdaki son sözleri, yine Kıbrıs sorunu oldu ve Kıbrıs Rum tarafına “Burası bağımsız bir cumhuriyettir” mesajı yolladı. Eşi Aydın Denktaş’a da “Sevemez kimse seni..” şarkısını mırıldandı. 88 yaşında yaşamını yitiren Denktaş, salı günü devlet töreniyle toprağa verilecek.



Rauf Denktaş hafta başından bu yana başkent Lefkoşa’da Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi görüyordu. İshal rahatsızlığıyla başlayan ve iç organlarının yetersizliği ile devam eden rahatsızlığı dün akşam kritik aşamaya geldi ve kalbi saatler 22.00’yi gösterdiğinde durdu. Doktorları önce aileye bilgi verdi ve ardından KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile Başbakan İrsen Küçük’ün huzurunda Denktaş’ın ölümü ilan edildi. Başbakan İrsen Küçük, Denktaş’ın salı günü devlet töreniyle defnedilmesini düşündüklerini açıkladı.



Günlerdir hastanede nöbet tutan Denktaş ailesi, gözyaşlarına boğuldu. Haber kısa sürede KKTC’ye yayıldı.Televizyonlar özel yas yayınına geçerken, yüzlerce Kıbrıslı Türk de hastaneye akın etti.



Rauf Denktaş’ın oğlu Serdar Denktaş, “Babam sağlığında bazen 1985 yılında bir trafik kazasında hayatını kaybeden oğlu Raif’in yanına gömülmek istediğini söylerdi. Ama nereye nasıl gömüleceğini ailenin de onayıyla Kıbrıs Türk halkın karar verir” dedi. Denktaş için yapılacak devlet töreni ve nereye nasıl gömüleceğine KKTC Bakanlar Kurulu’nun karar vermesi bekleniyor.





‘Hepimizin başı sağ olsun’



Denktaş’ın ölümü üzerine bir basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Eroğlu, “Bugün bir tarih daha göçtü, baba Denktaş’ı kaybettik” dedi. Kıbrıs Türk halkının ve Türklük dünyasının başısağolsun diyen Eroğlu, “Tarih Denktaş’ı yazacaktır. Hayatını hiçe sayarak vermiş olduğu mücadeleyi unutmayacağız. Ona layık olacağız, onunla gurur duyacağız” dedi. Denktaş’ın oğlu Serdar Denktaş da, “hepimizin başısağolsun” diye başladığı konuşmasında, “Babam Allahına kavuştu” dedi. Denktaş, “Babam daha önce kaybettiği 3 evladına, şehit mehmetçik ve mücahitlerle buluştu. Ben babamın kulağına hep şunu fısıldadım, ‘bir devlet kurdun, cemaatten halka taşıdın’ Bunu tekrarlamakta fayda görüyorum” sözlerini kullandı.

‘8 ay yaşatabildik’



Denktaş’ın ölüm haberini açıklayan YDÜ doktorlarının açıklamasında, “Kurucu Cumhurbaşkanımızı, önceden var olan kalp-akçiğer sorunu ve ileri yaşın da etkisi ile ancak sekiz ay yaşatabildik” denildi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın da aileyi arayarak başsağlığı dilediği ifade edildi. Denktaş’ın Cumhuriyet Meclisi’nde bir gece naaşının kalacağı bildirildi.

Eşine son sözleri: Sevemez kimse seni?



Önceki geceyi Rauf Denktaş’ın yanında geçiren kızı Ender Vangöl, babasının solunum cihazına bağlanmadan önce yoğun bakımdaki anlarını Anadolu Ajansı’na anlattı.



Kızıyla konuşmasında, eşi Aydın Denktaş’a olan sevgisini, evlatlarına bağlılığını dile getirerek, Rum tarafına mesaj gönderen Rauf Denktaş, Kıbrıs müzakerelerinden de bahsetti. Babasının sürekli yatmaktan dolayı ağrısı olduğunu, konuşarak durumunu izah etmeye çalıştığını anlatan Ender Vangöl, Denktaş’ın, nefes alamaz durumdayken bile eşi Aydın Denktaş için sürekli “Sevemez kimse seni benim sevdiğim kadar..” şarkısını söylediğini, kendisinin de şarkıya eşlik ettiğinde, “Sizleri kaybetmekten korkuyorum” dediğini aktardı.

Son vasiyeti



‘Beni oğlumun yanına gömün!’



Denktaş, perşembe gecesi yanında sabahlayan kızı Ender Denktaş’a, “Bağımsızlık önemlidir” diye seslendi. Milliyet’e konuşan Denktaş, babasının “bağımsızlıktan ve cumhuriyetten bahsettiğini” anlatarak, “Babam bir ara Hristofyas, Makarios diye bağırdı” dedi.



Denktaş’ın “söyleyin Hristofyas’a burası bağımsız Cumhuriyet, bunu iyi anlasın” dediğini aktaran Ender Denktaş, babasının son vasiyet olarak ise, “Beni oğlumun Raif’in yanına gömün. Sakın ola başka yere gömmeyin” dediğini belirtti. Raif Denktaş, 1985 yılında trafik kazasında hayatını kaybetti. Raif Denktaş, eski milletvekili, öğretim üyesi ve müzisyendi.



Denktaş’ın ölmeden önce sürekli olarak annesi Aydın hanıma şarkılar söylediğini anlatan Ender Denktaş, şunları anlattı; “Babam anneme şarkılar söylüyordu. Hatta anneme ‘buradan kalkarsam sana nameler okuyacağım’ dedi. Dün akşam (perşembe) birlikte şarkı söyledik. Sevemez kimse seni şarkısını. Bana döndü ‘sizi kaybetmekten korkuyorum’ dedi.”





‘Aile sana emanet’



Rauf Denktaş, daha öncede kritik aşamadan geçmiş ve oğlu Serdar Denktaş’a, “Serdar bütün aile sana emanet” demişti. Önceki gün Denktaş yine aynı sözleri tekrarladı ve bütün aileyi Serdar Denktaş’a emanet etti.





'Seni görmek isterdi’



Aydın Denktaş, eşi Rauf Denktaş’ın sağlığı ile bilgi almak amacıyla hastaneye gelen 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’a, “Denktaş Bey iyileşseydi, seni görmek isterdi. Senin yanına gelmek isterdi” dedi.

“Hristofyas diye bağırdı...”



Babasının, Rumca bir şeyler söylediğini, “Rumca anlamıyorum baba, İngilizce ya da Türkçe konuş” dediğini anlatan Ender Vangöl, babasının, Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas ile diğer Rum liderler için, “Söyle kendilerine, burası bağımsız bir cumhuriyettir’ dedi ve ‘Hristofyas’ diye bağırdı” ifadesini kullandı.



Ender Vangöl, Denktaş’ın, Kıbrıs müzakerelerinden bahsettiğini, toprak ayarlamalarına, iskana değindiğini ve “Nasıl olacak, nasıl yerleşecek bu insanlar” diye sorduğunu kaydetti. Rauf Denktaş’ın oğlu Serdar Denktaş ile iki kızı hayatta.



Denktaş, Türk ve KKTC bayraklarıyla örtüldü.



