Rauf Denktaş hastaneye kaldırıldı

T24 - Yüksel tansiyon hastalığı bilinen ve yine bu nedenle hastaneye kaldırılan Rauf Denktaş'ın durumunun iyi olduğu belirtildi. KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, yüksek tansiyon rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.



Lefkoşa'da Doktor Burhan Nalbantoğlu devlet hastanesine kaldırılan Denktaş, daha sonra Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne nakledildi.



KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve eşi Meral Eroğlu, Denktaş'ı ziyaret etmek üzere hastaneye gitti.



Rauf Denktaş'ın sağlık durumuyla ilgili ayrıntıları NTV Lefkoşa Temsilcisi Selim Sayarı aktardı:



Rauf Denktaş ani tansiyon yükselmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.



Edinilen bilgilere göre, 17.30 sularında Girne'deki konutunda rahatsızlandı ve ilk müdahalede tansiyonunun aşırı yükseldiği tespit edildi.



İlk olarak Lefkoşa'daki Doktor Burhan Nalbantoğlu devlet hastanesine kaldırılan Denktaş, doktorların tavsiyesi üzerine Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.



Beyin tomografisi çekilen ve kan tahlilleri yapılan Denktaş'ın, yüksek tansiyon nedeniyle beyninde bir pıhtı oluştuğu ve bunun bir beyin kanaması ya da felç riski içerdiği belirtildi.



Hayati bir tehlike bulunmadığı belirtilirken, riskler nedeniyle tedavi altına alınan Denktaş'ın bilincinin açık olduğu ve ailesinin de yanında olduğu belirtildi.



KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da ailesiyle birlikte hastaneye giderek Denktaş'ın durumuyla ilgili bilgi aldı.



87 yaşında olan Denktaş, 2003 ylında ABD'de bypass ameliyatı geçirmişti.



