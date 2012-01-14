Rauf Denktaş, eşine şarkılar söyleyerek veda etti

T24 - KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, son saatlerinde bağımsızlık mesajı verdi ve eşi Aydın Denktaş'a şarkılar söyledi. Ender Denktaş, babasıyla birlikte "Sevemez kimse seni" şarkısını söylediklerini açıkladı. Ailesini oğlu Serdar Denktaş'a emanet eden Rauf Denktaş, 1985 yılında trafik kazasında kaybettiği Raif Denktaş'ın yanına gömülmeyi vasiyet etti.



17 Ocak Salı toprağa verilecek olan Denktaş için KKTC'de yas ilan edildi. KKTC'de devlet daireleri ve okullar salı günü açık olmayacak. Türkiye'de de Başbakanlık, salı gününe kadar "ulusal yas" ilan etti. Dinktaş'ın KKTC'deki cenaze törenine Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve bakanlar katılacak. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın ise, Annan Planı'na karşı çıktığı için sert bir mücadele yürüttüğü Denktaş'ın nenaze törenine katılıp katılmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.



Denktaş'ın son saatlerini yazan Milliyet'in KKTC muhabiri Sefa Karahasan'ın haberi şöyle:

KKTC’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, tedavi gördüğü Yakındoğu Üniversitesi Hastanesi’nde hayata gözlerini yumdu. 8 Ocak gecesi acil olarak hastaneye kaldırılan ve dün akşam diyalize bağlanan Denktaş, kızına hasta yatağında “Bağımsızlık önemlidir” dedi.

KKTC’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Raif Rauf Denktaş, tedavi gördüğü Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde (YDÜ) dün gece saat 22.00 sıralarında hayatını kaybetti. 24 Mayıs’ta geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırılan Denktaş, dün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Denktaş’ın ölüm haberi üzerine Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Başbakan İrsen Küçük, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Adem Huduti ve sevenleri hastaneye akın etti. Kıbrıs Türk tarihine damgasını vuran Rauf Denktaş, 27 Ocak 1924 yılında doğdu. Denktaş hayatını kaybetmemiş olsaydı, 14 gün sonra doğum gününü kutlayacaktı. Fotoğraf çekme merakıyla da bilinen Denktaş ’ın onlarca yayımlanmış kitabı bulunuyor. Denktaş ’a çok sayıda üniversiteden fahri doktora unvanı da verildi.





‘Hepimizin başı sağ olsun’



Denktaş’ın ölümü üzerine bir basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Eroğlu, “Bugün bir tarih daha göçtü, baba Denktaş’ı kaybettik” dedi. Kıbrıs Türk halkının ve Türklük dünyasının başısağolsun diyen Eroğlu, “Tarih Denktaş’ı yazacaktır. Hayatını hiçe sayarak vermiş olduğu mücadeleyi unutmayacağız. Ona layık olacağız, onunla gurur duyacağız” dedi. Denktaş’ın oğlu Serdar Denktaş da, “hepimizin başısağolsun” diye başladığı konuşmasında, “Babam Allahına kavuştu” dedi. Denktaş, “Babam daha önce kaybettiği 3 evladına, şehit mehmetçik ve mücahitlerle buluştu. Ben babamın kulağına hep şunu fısıldadım, ‘bir devlet kurdun, cemaatten halka taşıdın’ Bunu tekrarlamakta fayda görüyorum” sözlerini kullandı.



‘8 ay yaşatabildik’



Denktaş’ın ölüm haberini açıklayan YDÜ doktorlarının açıklamasında, “Kurucu Cumhurbaşkanımızı, önceden var olan kalp-akçiğer sorunu ve ileri yaşın da etkisi ile ancak sekiz ay yaşatabildik” denildi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın da aileyi arayarak başsağlığı dilediği ifade edildi. Denktaş’ın Cumhuriyet Meclisi’nde bir gece naaşının kalacağı bildirildi.





‘Aile sana emanet’





Rauf Denktaş, daha öncede kritik aşamadan geçmiş ve oğlu Serdar Denktaş’a, “Serdar bütün aile sana emanet” demişti. Önceki gün Denktaş yine aynı sözleri tekrarladı ve bütün aileyi Serdar Denktaş’a emanet etti.





Son vasiyeti

‘Beni oğlumun yanına gömün!’



Denktaş, perşembe gecesi yanında sabahlayan kızı Ender Denktaş’a, “Bağımsızlık önemlidir” diye seslendi. Milliyet’e konuşan Denktaş, babasının “bağımsızlıktan ve cumhuriyetten bahsettiğini” anlatarak, “Babam bir ara Hristofyas, Makarios diye bağırdı” dedi.



Denktaş’ın “söyleyin Hristofyas’a burası bağımsız Cumhuriyet, bunu iyi anlasın” dediğini aktaran Ender Denktaş, babasının son vasiyet olarak ise, “Beni oğlumun Raif’in yanına gömün. Sakın ola başka yere gömmeyin” dediğini belirtti. Raif Denktaş, 1985 yılında trafik kazasında hayatını kaybetti. Raif Denktaş, eski milletvekili, öğretim üyesi ve müzisyendi.



Denktaş’ın ölmeden önce sürekli olarak annesi Aydın hanıma şarkılar söylediğini anlatan Ender Denktaş, şunları anlattı; “Babam anneme şarkılar söylüyordu. Hatta anneme ‘buradan kalkarsam sana nameler okuyacağım’ dedi. Dün akşam (perşembe) birlikte şarkı söyledik. Sevemez kimse seni şarkısını. Bana döndü ‘sizi kaybetmekten korkuyorum’ dedi.”





‘Seni görmek isterdi’



Aydın Denktaş, eşi Rauf Denktaş’ın sağlığı ile bilgi almak amacıyla hastaneye gelen 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’a, “Denktaş bey iyileşseydi, seni görmek isterdi. Senin yanına gelmek isterdi” dedi.





Salı günü defnedilecek



Denktaş’ın oğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş?“Türk milletinin başı sağ olsun” dedi. Denktaş’ın eşi Aydın hanım ve kızı Ender gözyaşlarına boğulur-ken diğer kızı Değer babasının kendisine “Bugün öleceğim” dediğini söyledi. Denktaş salı günü devlet töreniyle defnedilecek





En son yemek



Denktaş aile bireyleriyle en son yılbaşı yemeğinde bir araya geldi. Denktaş’ın Girne’deki evinde verilen yemeğe aile fertleri nin tamamı katıldı. Denktaş yemekte aileye, “kendisinden sonra olabilecekler” konusunda övütler verdi. Saatlerce torunlarını seven Denktaş, bu yemekten sonra daha düzelemedi.



88 yaşında hayatını kaybeden Rauf Denktaş’ın en büyük tutkusu fotoğraf çekmekti. Denktaş bir an olsun fotoğraf makinesini yanından ayırmazdı.





Son nefesine kadar ‘bağımsızlığı’ savundu

27 Ocak 1924 ’de Baf’da dünyaya gelen Rauf Denktaş’ın ömrü, egemenlik ve varoluş mücadelesiyle geçti. Kıbrıs tarihine damgasını vuran Denktaş, Türk dünyasının önemli liderleri arasında yerini aldı. Ömrünün son dakikalarına kadar devletin varlığını vurgulayan ve Kıbrıs Türklerine sürekli, “Devlete ve bağımsızlığa sahip çıkın, anavatan Türkiye ’ye güvenin” çağrısı yapan Denktaş, Kıbrıs Türklerinin eşit egemen hakkından, Türkiye ’nin etkin ve fiili garantisinden ve Türk askerinin adadaki varlığından taviz vermedi. Denktaş, 23 Aralık 2011 ’de, hayatının ele alındığı bir etkinliğe gönderdiği mesajda, “Mücadelenin yeni nesle anlatılması herkesin vatan borcu” demişti.



Kıbrıs Türk halkına, devletine sahip çıkması için çağrıda bulunan Rauf Denktaş, “Devletsiz kalmak her şeyiyle aciz kalmak demek, başkasına muhtaç olmak demektir. Devletsiz yaşayan insanlar olabilir ama devletsiz yaşayan millet yoktur. Kıbrıs Türk halkı, Türk milletinin ayrılmaz, kopmaz bir parçasıdır” demişti.





‘Güzelyurt’u vermeyin’



Müzakere masasında bunların bilinciyle oturulması gerektiğini, Maraş, Güzelyurt ve Karpaz yarımadası konusunda asla taviz verilmemesi gerektiğini dile getiren Denktaş, “Karpaz stratejik bakımdan çok önemli bir bölge. Asla taviz verilmeyeceğini herkesin bilmesi gerek” ifadesini kullanmıştı.



“Kimse bizi bu yurttan, vatandan mahrum edemez” diyen Denktaş, Kıbrı Türk halkının Anavatan Türkiye ’ye güvenmesini istemişti.





Kimlerle çalıştı



Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş, bir ülke adı ile anılan son liderdi. Kıbrıs denilince ilk akla Denktaş geldi. Denktaş, bugüne kadar 5 BM Genel Sekreteri, 5 Rum lider, 6 Türkiye Cumhurbaşkanı ve 13 TC Başbakanı ile çalıştı.





Büyük raslantı



Denktaş’ın ölümü Kıbrıs Türklerinin ilk lideri Dr. Fazıl Küçük’ün ölüm yıldönümünden 2 gün önceye denk geldi. Fazıl Küçük, 15 Ocak 1984 yılında hayatını kaybetmişti. KKTC Bakanlar Kurulu da bugün Cumhurbaşkanı Eroğlu başkanlığında toplanarak ülkede yas ilan edecek.





Ankara'dan başsağlığı mesajı

‘Milletimiz gerçek bir kahramanı yitirmiştir’



- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: “Kıbrıs Türklerinin halen devam eden özgürlük ve eşitlik mücadelesiyle özdeşleşmiş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kurucu Cumhurbaşkanı, mücahit devlet adamı Rauf Denktaş’ın ebediyete intikal ettiğini derin teessürle öğrendim. Sayın Denktaş’ın kaybı sadece Kıbrıs Türklerinin değil, tüm Türk Milletinin kaybıdır.



Milletimiz gerçek bir kahramanını yitirmiştir. Halkının haklı davasına adanmış bir ömrün geriye bıraktığı en büyük miras şüphesiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ’dir. Kıbrıs Türk halkının bu mirasa sahip çıkarak, Kıbrıs’ta adil ve kalıcı barışın tesisine yönelik yarım asırlık mücadelesinde başarıya ulaşması, Merhum Denktaş’ın aziz hatırasını yaşatacak en önemli kazanım olacaktır. Denktaş’a Allah’tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere, tüm Kıbrıslı Türk kardeşlerimize ve Türk Milletine başsağlığı ve sabır dilerim.”





Erdoğan: Derin bir teessür içerisindeyim



- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan: KKTC’nin Kurucu Cumhurbaşkanı, Kıbrıs davasının önderi Rauf Denktaş’ın ebediyete intikalinden dolayı derin bir teessür içerisindeyim. Kıbrıs Türklerinin yetiştirdiği değerli devlet adamı Denktaş’ın vefatı, sadece KKTC’de değil, Türkiye’de de derin bir hüzne yol açmıştır. Türk milletinin gönlünde müstesna bir yere sahip olan merhum Denktaş’ın idealleri, uğruna hayatını vakfettiği KKTC topraklarında ebediyen yaşayacaktır. Denktaş’a Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, Kıbrıs Türklerine ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum.” Bu arada Başbakan Erdoğan’ın, Rauf Denktaş’ın oğlu Serdar Denktaş ve KKTC Başbakanı İrsen Küçük’e başsağlığı mesajı göndererek üzüntülerini bildirdiği belirtildi.





‘Büyük bir devlet ve siyaset adamıydı’



- TBMM Başkanı Cemil Çiçek: Hepimiz açısından büyük bir kayıp. Büyük bir devlet ve siyaset adamıydı. Ömrünü Kıbrıs davasına, Kıbrıs Türkü’nün varlığı, bağımsızlığı ve onuru için harcamış ve bunun bedelini hayatında çile çekerek ödemiş yiğit bir insandı. Yeri doldurulamaz bir devlet ve siyaset adamıydı. Hatırası hepimizin kalbinde her zaman yer tutacaktır.



- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç: Kıbrıs Türkü’nün onurlu mücadelesinin sembolü, kardeş ülkemizin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş hakkın rahmetine kavuştu. O görmezden gelinen, yok sayılmak istenen bir halkın varlık mücadelesini veren büyük bir liderdi. Milletimizin başı sağolsun. Mekanı cennet olsun.



- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu: Kendisi özellikle Kıbrıs Türklerinin baskı politikalarına karşı yürüttüğü onurlu mücadelede oynadığı rol ile unutulmayacak hizmetler verdi. Kıbrıs mücahitleri ve Türk Halkı onun aziz hatırasını asla unutmayacak.



- CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: KKTC’nin kuruluşunda büyük emeği olan bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin lideri ve KKTC’nin bugüne gelmesine en büyük katkıyı yapan kurucu devlet başkanı Rauf Denktaş’ı kaybetmenin büyük üzüntüsü içindeyiz. Denktaş’a rahmet, Denktaş ailesi, KKTC halkı ve Türk dünyasına başsağlığı diliyorum.





Danışmanı Mümtaz Soysal gözyaşlarını tutamadı...



Uzun bir dönem Rauf Denktaş’ın danışmanlığını yapan Mümtaz Soysal, telefonla bağlandığı NTV’de duygulanarak gözyaşlarını tutamadı. Soysal, “Üzüntüm çok büyük. Bırakın Türkiye için, KKTC için yaptıklarını büyük bir insandı, büyük bir kahramandı. Yabancılar önündeki tutumu herkese örnek olacak kadar eşsizdi. Kendisiyle gönüllü olarak çalıştım. Bana çok büyük dersler verdi. Dünyaya nasıl karşı konulur, dünyaya nasıl bazı şeyler kabul ettirilir bunu gösterdi. Kimsenin kalbini kırmadı. Nasıl Atatürk ile birlikte mücadele ediyorsak bundan sonra da Denktaş ile birlikteymişiz gibi mücadele edeceğiz” dedi.





Tarihi bir şahsiyetti

- Deniz Baykal: Tarihi bir şahsiyeti kaybettik. Bölgede tarihin akışını yönlendiren çok önemli bir insanı kaybettik. En umutsuz bir ortamdan başarılara ulaşmış bir insan. Türkiye’nin bölgedeki konumunun yeniden şekillenmesine en önemli katkıyı yapmış bir insandı. Çok büyük acılar çekti. Büyük haksızlıklara maruz kaldı ama tarihin akışı onu haklı çıkardı. Bugün gelinen nokta Denktaş’ın haklılığını ortaya koymaktadır. Davası sahipsiz değildir. Davada gelinen nokta manevi bir zaferdir.





Davasına inandı

- 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel: Kıbrıs meselesinde beraber çalıştık. Kendisinin davasına ne kadar bağlı, ne kadar yürekli, ne kadar yiğit, meseleyi neticeye götürmek için ne kadar gayretli olduğunu gördüm. Türk milleti bir büyük evladını kaybetmiştir. Kendisini KKTC’yi doğuran bir mücadelenin kahramanı sayıyorum. İnandığı davadan hiç yılmadı. İnandığı istikamette yürüdü. Kahramanlar kolay yetişmiyor.





Siyasi yaşamı

1970 seçimlerinde Türk Cemaat Meclisi Başkanlığı’na seçildi. 28 Şubat 1973’e kadar Kıbrıs Cumhurbaşkanı Muavini ve Kıbrıs Türk Yönetim Başkanı seçildi. 13 Şubat 1975’te Kıbrıs Türk Federe Devleti’nin ilanından sonra devlet ve meclis başkanı görevlerini de yürüten Denktaş, anayasa uyarınca 1976’da yapılan ilk genel seçimlerde devlet başkanlığına seçildi. 1981 yılında ikinci kez devlet başkanı oldu. 15 Kasım 1983’te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanından sonra tekrar cumhurbaşkanlığına seçildi. 22 Nisan 1990’da yapılan erken seçimde ikinci kez cumhurbaşkanı seçildi. 1995’teki seçimlerde de cumhurbaşkanı seçildi. 17 Nisan 2005’te yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmayan Denktaş, 24 Nisan’da görevi Mehmet Ali Talat’a devretti.







