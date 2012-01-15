-Rauf Denktaş Cumhuriyet Parkı'na defnedilecek LEFKOŞA (A.A) - 15.01.2012 - Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastenesi'nde Cuma gecesi vefat eden KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın Lefkoşa'da Cumhuriyet Parkı'na defnedileceği açıklandı. KKTC Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ''Bakanlar Kurulu, ailenin talebini de göz önünde bulundurarak, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın naaşının Cumhuriyet Parkına gömülmesine karar vermiştir'' denildi. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi karşısında bulunan Cumhuriyet Parkı'nda TMT Anıtı da yer alıyor. Denktaş için düzenlenecek cenaze töreni yarın başlayacak ve Salı günü defnedilecek.