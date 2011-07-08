-RAUF DENKTAŞ ANKARA'DA TEDAVİ ALTINDA ANKARA (A.A) - 08.07.2011 - Geçirdiği rahatsızlık sonucu uzun süre tedavi gördüğü Yakındoğu Üniversitesi'nden dün taburcu olarak Ankara'ya gelen KKTC'nin birinci Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Ankara'da fizik tedavi görecek. Rauf Denktaş'ın oğlu Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş AA muhabirine verdiği bilgide, şu anda GATA'daki doktorların Rauf Denktaş'a ne kadar süre ve hangi yoğunlukta bir fizik tedavi uygulanacağını saptamaya çalıştıklarını belirterek, bunun belirlenmesinin ardından yarın ya da öbür gün rehabilitasyon merkezine geçerek fizik tedaviye başlanacağını bildirdi. 24 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve dün taburcu olan Rauf Denktaş, rehabilitasyon için Ankara'ya gelmişti.