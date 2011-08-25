-Rauf Denktaş ameliyat oldu LEFKOŞA (A.A) - 25.08.2011 - Tedavisine Ankara'da Gülhane Askeri Tıp Akademisinde (GATA) devam edilen KKTC'nin 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, beyinle kafatası arasındaki kan birikiminin boşaltılması için ameliyat edildi. Ankara'da bulunan Rauf Denktaş'ın oğlu Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş, saat 13.00 sıralarında tamamlanan ameliyatın iyi geçtiğini ve sağlık durumunda herhangi bir olumsuz gelişmenin olmadığını bildirdi. 24 Mayıs'ta beyin kanaması geçiren ve sol tarafı felç olan Denktaş, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Tıp Fakültesi Hastanesindeki tedavisinin ardından rehabilitasyon süreci için 8 Temmuz'da, Genelkurmay Başkanlığı Rehabilitasyon Merkezi'ne kaldırılmıştı.