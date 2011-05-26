-RATKO MLADİÇ'İN YAKALANDIĞI İDDİASI BELGRAD (A.A) - 26.05.2011 - Sırbistan polisinin Bosna savaşı sırasında savaş suçu işlemekle itham edilen dönemin Bosnalı Sırpların askeri komutanı Ratko Mladiç olduğundan şüphelenilen bir kişiyi gözaltına aldığı bildirildi. İçişleri Bakanlığından bir yetkili, Sırbistan'da tutuklanan kişinin fiziksel olarak Mladiç'e benzediğini, şüphelinin DNA testlerini analiz ettiklerini söyledi. BM savaş suçları mahkemesi 1992-1995 yıllarındaki Bosna Savaşı sırasında soykırım suçu işlediği gerekçesiyle Ratko Mladiç'in tutuklanması emrini çıkarmıştı. AB de Sırbistan'a Birliğe üye olabilmesi için Mladiç'i yakalama şartı koymuştu.