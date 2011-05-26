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Dünya

RATKO MLADİÇ YAKALANDI BELGRAD/SARAYBOSNA (A.A)

26 Mayıs 2011 17:31

-RATKO MLADİÇ YAKALANDI BELGRAD/SARAYBOSNA (A.A) - 26.05.2011 - Sırbistan Cumhurbaşkanı Boris Tadiç, düzenlediği basın toplantısında savaş suçlusu olarak aranan Ratko Mladiç'in bugün yakalandığını açıkladı. Öte yandan Sırbistan resmi kaynakları, düzenlenen operasyonda Bosnalı Sırpların askeri lideri Ratko Mladiç'in yakalandığını da doğruladı. Alınan bilgiye göre, Lahey'deki uluslararası savaş suçları mahkemesince 16 yıldır aranan Mladiç'in yakalanmasına yönelik Sırp istihbaratının çalışmalarının ardından özel polis birlikleri, Zrenyanin kenti yakınlarında Lazarevo köyüne operasyon düzenledi. Operasyonda ''Milorad Komadiç'' sahte kimliğini kullanan Ratko Mladiç yakalandı.  Sırbistan gizli servisi BIS de Ratko Maldiç'in, beş saat önce Sırbistan'da sahte kimlikle tutuklandığını doğruladı. Mladiç'in yakalanması Bosna-Hersek'te heyecanla karşılandı.  Ülke genelindeki televizyonlar haberi flaş olarak verirken, Mladiç'in sorumlu tutulduğu Bosna-Hersek'teki katliamlar ile ilgili arşiv görüntülerini yayımlamaya başladı.

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