Ratko Mladiç soykırım suçuyla Savaş Mahkemesi'ne çıkıyor

Bosnalı Sırpların eski komutanı Ratko Mladiç soykırım suçlamasıyla bugün Lahey'de Uluslararası Savaş Mahkemesi yargıçlarının önüne çıkıyor.

1995'te Srebrenitsa'da 7000'den fazla Müslüman erkeğin öldürülmesinden sorumlu tutulan Mladiç'e insanlığa karşı suçlar kapsamında 11 ayrı suçlama yöneltiliyor.

15 yıl kaçtıktan sonra Mayıs 2011'de yakalanarak Lahey'e gönderilen 70 yaşındaki Mladiç ilk duruşmasında suçlamaları "zalimce" diye nitelemiş, sadece ülkesini savunduğunu söylemişti.

Mladiç, yine Savaş Suçları Mahkemesi'nde yargılanan, eski Bosnalı Sırp lider Radovan Karaciç'le aynı hapishanede tutuluyor.

2008'de yakalanan Karaciç, Mladiç'inkine benzer suçlardan yargılanıyor.

Mahkeme yetkilileri, Hollandalı yargıç Alphons Orie'nin taraflı olduğu ve yerine atama yapılması gerektiğini öne süren Mladiç'in avukatlarının duruşmanın ertelenmesi çağrısını reddetmişti.

Birleşmiş Milletler'in Bosna Savaşı sırasında siviller için 'güvenli bölge' ilan ettiği Srebrenitsa, 1995 Temmuz'unda Sırp kuvvetlerin eline geçtikten sonra Müslüman erkekler Bosnalı Sırp askerlerce toplanıp öldürülmüştü.

Mladiç, 44 ay süren Saraybosna kuşatmasından da yargılanıyor. Kuşatma sırasında 10 binden fazla kişi ölmüştü.

Mahkemede savcılar 200 saat içinde 400'den fazla tanığın ifadesine dayanarak hazırladıkları iddianameyi okuyacak.

Daha sonra Mladiç'in savunması başlayacak.

Mladiç'in suçlu bulunması halinde ömür boyu hapis cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.