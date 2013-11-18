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Dünya

Rasulayn'da PYD bayrağı yeniden asıldı

Suriye'nin Haseki kentine bağlı Rasulayn İlçesi'nin en yüksek binasının çatısından daha önce indirilen PYD bayrağı tekrar asıldı

18 Kasım 2013 15:11

PYD güçleri tarafından, Türkiye sınırına yakın mesafedeki Rasulayn ilçesindeki 9 katlı fabrika binasının çatısına Ulusal Kürt Konseyi Bayrağı'nın yanına daha önce tepkiler üzerine indirilen PYD bayrağı tekrar asıldı. 

Şafak Sağ'ın Doğan Haber Ajansında yer alan haberine göre, Ceylanpınar'ın karşısında bulunan Rasulayn'da, geçen Temmuz ayında El Kaide bağlantısı El Nusra cephesi ile PKK'nın Suriye uzantısı PYD güçleri arasında çatışma çıktı. Şiddetli çatışmaların ardından ilçenin kontrolünü ele getiren PYD güçleri, Türkiye sınırına yakın mesafedeki bir fabrikanın çatısında bulunan ÖSO bayrağını indirerek PYD bayrağını astı. Türkiye sınırından net şekilde görülen ve tepkilere yol açan bayrak, birkaç gün sonra indirildi ve yerine Ulusal Kürt Konseyi bayrağı asıldı.

Zaman zaman sınırı aşan mermi ve havan toplarının Ceylanpınar'da 5 kişinin ölümüne yol açtığı çatışmaların tarafı olan El Nusra üyeleri, geçen hafta içerisinde tamamen çekilmesiyle Rasulayn'da silah sesleri kesildi. Bu gelişmenin ardından dün PYD güçleri, daha önce indirdikleri bayraklarını, Türkiye sınırına yakın mesafedeki 9 katlı fabrika binasının çatısına Ulusal Kürt Konseyi bayrağının yanına yeniden astı.

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