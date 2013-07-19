Rasulayn'da ÖSO bayrağı indirildi PYD bayrağı çekildi

Suriye’nin Haseki kentine bağlı Rasulayn İlçesi’nde kontrolü ele geçiren PYD, Türkiye sınırına 100 metre uzaklıktaki binada asılı olan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bayrağını indirerek, yerine kendi bayrağını astı.

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesi’nin karşısında bulunan ve şiddetli çatışmaların ardından geçen yıl kasım ayında Özgür Suriye Ordusu’nun kontrolüne geçen Rasulayn’da, geçen salı günü PYD ile El-Nusra cephesi arasında çatışma çıktı. Şiddetli çatışmaların ardından Rasulayn’ın kontrolü çarşamba günü akşam saatlerinde PYD’nin eline geçti.

Silah sesleri geliyor

Rasulayn’da kontrolün PYD’ye geçmesinin ardından azalan çatışmalar, ilçe merkezine birkaç kilometre uzağındaki Tel Halaf bölgesinde yoğunlaştı. Çatışmaların devam etmesi bölgeye komşu olan Ceylanpınar’da tedirginliği daha da arttırdı.

Suriye tarafından ateşlenen silahlardan çıkan mermilerin sınırı aşması üzerine belediye hoparlörleri ve zırhlı araçlardan vatandaşlara dışarı çıkmamaları yönünde uyarı anonsları yapıldı. Şiddetin azalmasına rağmen dün gece ve bu sabah aralıklarla silah sesi duyulmaya devam ediyor.

ÖSO bayrağı indi, PYD bayrağı asıldı

Çatışmaların halen sürdüğü Rasulayn’da, Ceylanpınar sınırına 100 metre uzaklıktaki 9 katlı makarna fabrikasının çatısındaki Özgür Suriye Ordusu bayrağı, bu sabaha karşı indirildi ve yerine PYD bayrağı asıldı.

PYD bayrağı sınır hattından net olarak görülüyor.

Sınırda önlemler artırıldı

Öte yandan, çatışmaların Rasulayn’ın iç kesimlerinde yer yer sürmesi nedeniyle Ceylanpınar’da güvenlik önlemleri artırıldı. Güvenlik güçlerinin zırhlı araçlar ile sınır hattında sürekli devriye dolaştığı görülürken, askeri yetkililerin de sık sık gelişmeleri Ceylanpınar’da takip ettiği bildirildi. İlçe merkezinde de polislerin güvenlik önlemlerini yoğunlaştırdığı bildirildi.

Jetler havalandı

Gelişmeler üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), kırmızı alarma geçerek bölgeye sevkıyat yapmaya başladı.

Suriye'nin Türkiye'ye en yakın kasabası olan Resulayn’da devam eden çatışmalar TSK'yı harekete geçirdi. İnsansız Hava Araçları (İHA) ve F-16 savaş uçaklarıyla havadan kontrolü sağlayan TSK, karadan ise sınır hattına tank ve asker sevkıyatı yapıyor.

Diyarbakır 2. Hava Kuvvet Komutanlığı’ndan havalanan F-16 savaş uçakları ve İnsansız Hava Araçları, çatışmanın yoğunlukta olduğu Suriye'nin Resulayn kasabası sınırında keşif uçuşu yapıyor.

'Vur' emri ile havalanan F-16 savaş uçakları, dün akşam yine havalanıp sınıra doğru hareket etti.