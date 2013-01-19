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Rasulayn'da çatışma, Rusya Akdeniz'de

Ceylanpınar’ın karşısında bulunan Rasulayn’da, geçen çarşamba günü muhalifler ile PYD güçleri arasında başlayan çatışmalar hala devam ediyor

19 Ocak 2013 22:02

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesi’nin karşısında bulunan Suriye’nin Haseki kentine bağlı Rasulayn İlçesi’nde, Özgür Suriye Ordusu ile  PYD arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Ceylanpınar’ın karşısında bulunan Rasulayn’da, geçen çarşamba günü muhalifler ile PYD güçleri arasında başlayan çatışmalar hala devam ediyor. Çatışmalar sırasında kullanılan silah ve zaman zaman meydana gelen patlama sesleri, Rasulayn’a birkaç yüz metre uzaklıktaki Ceylanpınar’da tedirginliğe neden oluyor.

Seken kurşun ve şarapnel parçalarının tehlike yarattığı ve güvenlik önlemlerinin artırıldığı Ceylanpınar’da, vatandaşlar dışarıda durmamaları konusunda sık sık anons yapılarak uyarılıyor.


Rus deniz ve hava kuvvetleri Akdeniz'de tatbikat yapacak

 

Esed'e verdiği destekten dolayı eleştirilen Rusya 'nın, Kıbrıs açıklarında 10 gündür S-300 füzeleriyle tatbikat yapıyor.

Rum Politis gazetesi, tatbikat dolayısıyla bir "NOTAM" yayımlandığını yazdı. Füzelerle yapılacak atışlardan dolayı, ilgili havayolu şirketlerinin durumdan haberdar edildiklerini ifade eden gazete, bu NOTAM'a göre, tatbikatın yarın öğlen başlayacağını ve 30 Ocak'a kadar süreceğini yazdı.

10 gün sürecek tatbikatın, her gün 14.00 ile 20.00 saatleri arasında icra edileceğini kaydeden gazete, yayımlanan NOTAM'da hava tatbikatının koordinatlarının verildiğini; buna göre tatbikatın Baf'ın güneybatısından başlayacağını ve Limasol'un güneyine kadar uzanacağını belirtti.

Rus deniz ve hava kuvvetlerinin, Kıbrıs açıklarında 10 gün boyunca S-300 füzeleriyle tatbikat yapacağı bildirildi. Rum Politis gazetesi, tatbikat dolayısıyla bir "NOTAM" yayımlandığını yazdı. Füzelerle yapılacak atışlardan dolayı, ilgili havayolu şirketlerinin durumdan haberdar edildiklerini ifade eden gazete, bu NOTAM'a göre, tatbikatın yarın öğlen başlayacağını ve 30 Ocak'a kadar süreceğini yazdı.

10 gün sürecek tatbikatın, her gün 14.00 ile 20.00 saatleri arasında icra edileceğini kaydeden gazete, yayımlanan NOTAM'da hava tatbikatının koordinatlarının verildiğini; buna göre tatbikatın Baf'ın güneybatısından başlayacağını ve Limasol'un güneyine kadar uzanacağını belirtti.

Elde ettiği bilgilerin, bu tatbikatın alışılmamış bir şey olmadığı yönünde olduğunu ekleyen gazete, Rusya'nın yakın geçmişte de, tatbikat için Güney Kıbrıs'ın iznini istediğini ve aldığını ifade etti.

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