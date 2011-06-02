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Dünya

RASTAN'DA ÖLENLERİN SAYISI 41'E YÜKSELDİ ANTALYA (A.A)

02 Haziran 2011 02:29

-RASTAN'DA ÖLENLERİN SAYISI 41'E YÜKSELDİ ANTALYA (A.A) - 01.06.2011 - Suriye'nin orta kesimlerindeki Rastan kentinde güvenlik güçlerinin muhaliflere yönelik operasyonunda ölenlerin sayısının 41'e yükseldiği bildirildi. İnsan hakları avukatı Rezan Zeytuna, Suriye'nin başkenti Şam'dan telefonla Reuterse yaptığı açıklamada, dün Rastan'da demokrasi yanlısı protestoları ezmek için düzenlenen askeri operasyonda ölen sivillerin sayısının 41'e yükseldiğini belirtti. Zeytuna, Rastan'da ölenler arasında 4 yaşındaki bir kızın da bulunduğunu ifade etti. Güvenlik güçlerinin pazar günü kenti kuşattığını, salı günü ise  bombaladığını belirterek, Rastan'daki eylemcilerin elinde 41 sivilin öldüğüne ilişkin liste olduğunu kaydetti. Rastan'da ölenlerin 5'inin bugün toprağa verildiği de bildirildi.

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