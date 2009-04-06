Rasmussen'in omuzu çıktı

NATO Genel Sekreterliği görevini üstlenmek için Danimarka Başbakanlığından istifa eden Anders Fogh Rasmussen'in sağ omuzu çıktı.



Basın Şefi Michael Ulveman'dan edinilen bilgilere göre; Rasmussen dün gece saat 03.00 sıralarında kaldığı otelinde merdivenden düştü. Sağ omzu çıkan Rasmussen korumaları eşliğinde ambulansla Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaklaşık 15 dakika narkoz verilerek omzu yerleştirilen Rasmussen Sabah saat 07.00'da oteline döndü. Telefonla Danimarkalı uzman doktorlardan tavsiyeler alınırken, Rasmussen çok sayıda ağrı kesiciyle programına devam etme kararı aldı.

