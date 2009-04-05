Rasmussen'e şartlı onay

Erdoğan’ın, Roj TV ve karikatür krizi gibi iki haklı gerekçe ileri sürerek direnmesi sonucunda genel sekreter seçimi zora girdi. Sonunda ortaya 4 şart konuldu ve Türkiye Rasmussen’e yönelik vetosunu geri çekti. Rasmussen, İslam dünyasından karikatür krizi için özür dileyecek.



Hürriyet'in haberine göre, Türkiye, Danimarka Başbakanı Anders Fogh Rasmussen’in NATO Genel Sekreterliği’ne dört şart karşılığında onay verdi. Rasmussen, Danimarka’da yayınlanan Hazreti Muhammed karikatürleri karşısındaki tavrı nedeniyle İslam dünyasından özür dileyecek.



Başbakan Tayyip Erdoğan’ın, "Dünya barışına katkı sağlayacak yetenekleri konusunda şüphelerim var" diyerek Rasmussen’in adaylığına karşı olduğunu açıklaması genel sekreter seçimini zora soktu. Erdoğan, bu çıkışını, "Hazreti Muhammed ’le ilgili karikatürlerin ülkesinde yayınlanmasından sonra gösterdiği tavır; terör örgütü PKK’nın yayın organı Roj TV ’nin yıllardır ülkesinden yayın yapmasına izin vermesi" gibi iki haklı nedene dayandırdı.



Erdoğan’ın bu direnişi karşısında başta Almanya, İtalya, Fransa olmak üzere AB üyesi ülkelerin liderlerinin ikna çabaları yeterli olmadı. ABD Başkanı Barack Obama’nın dün devreye girmesiyle kriz çözüldü. Türkiye’nin çekinceleri Obama’nın garantörlüğünde giderilirken, Rasmussen’e 4 şartla onay verildi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve beraberindeki heyet, pazarlıkları yürütürken her adımda Ankara’ya danıştı.



İşte o sözler:



Başbakan Erdoğan’ın onayı alınarak sonuçlanan pazarlıklarda Türkiye’ye şu sözler verildi:



NATO Genel Sekreter Yardımcıları’ndan biri Türk olacak.



NATO Genel Sekreter Yardımcılığını yürüten Türk, aynı zamanda NATO Genel Sekreteri’nin vekili olacak.



NATO’nun Afganistan Temsilciliği’nin yanı sıra NATO’nun komuta kademesinde Türk askeri de bulunacak.



Rasmussen, İslam dünyasından özür dileyecek.



NATO’nun yeni sekreterinin, bu konuşmada teröre karşı açık tavrını da ifade edeceği belirtiliyor.