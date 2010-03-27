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Dünya

Rasmussen'den AB'ye Türkiye çıkışı

NATO Genel Sekreteri Rasmussen, AGSP'de Türkiye'ye söz hakkı tanımayan AB'ye tepki gösterdi.

27 Mart 2010 02:00

T24 - NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Avrupa Güvenlik ve Savnma Politikası'nda (AGSP) Türkiye'ye söz hakkı tanımayan AB'ye tepki gösterdi.

ABD düşünce kuruluşu Alman Marshall Fonu'nun düzenlediği Brüksel Forumu'nda konuşan Rasmussen, NATO-AB işbirliğinin önündeki engellerin kaldırılması için AB'ye çağrıda bulundu.

"(NATO-AB işbirliğinin ilerletilebilmesi için) AB'den özellikle 3 konuda talebim var" diyen Rasmussen, bunları, Türkiye'nin AGSP'ye dahil edilmesi, güvenlik anlaşması imzalanması ve AB misyonlarında AB üyesi olmayan Avrupalı NATO müttefiklerine söz hakkı verilmesi olarak sıraladı.

Rasmussen, "Türkiye'nin Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası ile bir düzenleme yapabilmesinin güvence altına alınması adil olacaktır. Demek istediğim, Norveç de (Türkiye gibi) NATO müttefiki ve AB üyesi değil fakat böyle bir düzenlemeye sahip. AB niçin Türkiye için bu tür bir düzenleme yapmıyor" ifadesini kullandı.

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