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Dünya

Rasmussen yardımcısını seçti

NATO Genel Sekreterliği'ne seçilen Rasmussen, yardımcısı olarak Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Jesper Vahr'ı seçti.

01 Mayıs 2009 03:00

Türkiye'nin NATO Genel Sekreteri olmasına karşı çıkmaması karşılığında Türk yardımcı seçeceği öne sürülen Danimarka'nın eski başbakanı Anders Fogh Rasmussen'in yardımcısı belli oldu. Rasmussen, yardımcısı olarak Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Jesper Vahr'ı seçtiğini açıkladı.

Fransa'da 1 Nisan'da yapılan NATO zirvesinde, Türkiye'nin muhalefetine rağmen Danimarka Başbakanı Rasmussen NATO Genel Sekreterliği'ne seçildi. Türkiye Rasmussen'in genel sekreterliğe seçilmesi ‘Rasmussen'in en önemli yardımcıları Türk olacak’ ve ‘Rasmussen karikatür krizinden dolayı İstanbul'da Müslüman dünyasından özür dileyecek’ koşulları karşılığında razı olmuştu.

Ancak Rasmussen verdiği sözü tutmadı ve İstanbul'da katıldığı Medeniyetler İttifakı toplantısından sonra yaptığı basın toplantısında, karikatür krizinden dolayı Müslümanlarda özür dilemedi, sadece üzgün olduğunu belirtmekle yetindi.

Rasmussen'in 1 Ağustos'ta görevi şu anki NATO Genel Sekreteri Jaap de Hoop Scheffer'dan alması bekleniyor. Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Jesper Vahr da yeni görevine 1 Ağustos'ta başlayacak.

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