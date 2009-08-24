Rasmussen Türkiye'ye geliyor

Rasmussen NATO Genel Sekreteri olduktan sonra ilk yurtdışı ziyaretini Perşembe günü Türkiye’ye gerçekleştiriyor. Rasmussen, ziyaretten önce "Müslüman ülkelerle el sıkışmak arzusundayım" demişti.

27-28 Ağustos tarihlerinde Ankara'yı ziyaret edecek olan Rasmussen'in gündemi yoğun.

Rasmussen'in, Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le görüşmesi bekleniyor. Masadaki en önemli madde Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası Afganistan. Türkiye, Afganistan'da iki kez yürüttüğü NATO'ya bağlı uluslararası güvenlik destek gücü komutanlığını yeniden üstlenecek. Irak ve Somali'deki korsanlarla mücadele de ziyaretin gündemindeki diğer maddeler olacak.

Türkiye'nin vetosunu kaldırması sonrası Genel Sekreter olan Rasmussen, göreve başlamasının ardından ilk olarak Türkiye'yi ziyaret edeceği sözünü vermiş, "Müslüman ülkelerle el sıkışmak arzusundayım" ifadesini kullanmıştı.

Karikatür kriz sonrası çok tartışıldı

Anders Fogh Rasmussen Belki de NATO'nun 60 yıllık tarihinde adaylığı en çok tartışılan genel sekreter oldu. 56 yaşındaki Danimarkalı politikacının genel sekreterliğini tartışmaya açan 2005 yılında milyonlarca Müslüman'ı sokağa döken karikatür krizindeki tutumuydu.

Danimarka'da yayımlanan Jyllands-Posten adlı bir gazetedeki Hz. Muhammed'i tasvir eden karikatürleri İslam Alemi, hakaret olarak nitelendirirken, dönemin Başbakanı Rasmussen, basın özgürlüğü diyerek gazeteye sahip çıktı.

İslam ülkelerinde artan tepkiler ve Danimarka mallarına uygulanan boykotun ardından Rasmussen geri adım attı ama özür dilemedi.

3 yıl sonra ismi NATO Genel Sekreterliği için önerildiğinde, karikatür krizi bir kez daha karşına çıktı. Türkiye, karikatür krizini iyi yönetemeyen, üstüne üstük Müslüman dünyasının tepkisini çeken Rasmussen'in genel sekreterliğine sıcak bakmıyor, özellikle ittifakın Afganistan ve Pakistan gibi Müslüman ülkelerdeki faaliyetlerini olumsuz etkileyeceğini savunuyordu. İtirazlara karşın genel sekreterliği üzerinde uzlaşılan Anders Fogh Rasmussen, görevi devralmadan önce Nisan ayında medeniyetler ittifakı toplantısı için geldiği Türkiye'de doğrudan özür dilemese de İslam dünyasının gönlünü almaya çalıştı.

Roj TV’yi kapatmadı

Ankara-Kopenhag hattında gerilime yol açan bir başka konu da, Rasmussen'in PKK'nın yayın organı Roj Tv konusundaki tutumuydu. Türkiye'nin Danimarka'dan yayın yapan Roj Tv'nin kapatılmasına yönelik girişimleri yanıt vermemişti.

Rasmussen Türkiye ziyareti sırasında Roj Tv'nin PKK'yla bağlantısınıysa araştırdıklarını söylemekle yetinmişti.