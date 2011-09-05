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Dünya

Rasmussen, Türkiye'nin kararını kutladı BRÜKSEL (A.A)

05 Eylül 2011 19:48

-Rasmussen, Türkiye'nin kararını kutladı BRÜKSEL (A.A) - 05.09.2011 - NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, İttifak'ın kurmayı planladığı füze savunma sisteminin bütünüyle savunma amaçlı olduğunu vurgulayarak, NATO ülkelerine saldırı niyeti taşımayanların bundan tedirginlik duymalarına gerek olmadığını söyledi. Rasmussen, aylık olağan basın toplantısında, Türkiye'nin NATO füze savunma sistemi için radar konumlandırma kararını kutlayarak, sistemin geliştirilmesinde bunun büyük önem taşıdığını belirtti. Genel Sekreter Rasmussen, Türkiye'nin bazı komşularının bu karardan rahatsızlık duyduğu iddialarıyla ilgili "NATO'nun füze savunma sisteminin bütünüyle savunma amaçlı olduğunu vurgulamak isterim. NATO topraklarına saldırı niyeti taşıyanlar hariç kimseyi hedef almıyor" dedi. -"Kaddafi yakalansa da Libya'daki misyonumuz devam eder" NATO Genel Sekreteri Rasmussen, Libya'daki NATO misyonunun sona ermesinde Muammer Kaddafi'nin yakalanmasının "belirleyici faktör olmadığını" söyledi. Rasmussen, "Kaddafi'nin yakalanması elbette bir faktör, ama belirleyici faktör değil. Libya operasyonumuzda Kaddafi dahil, hiçbir fert hedefimiz değildi. (Libya'daki operasyonun sona ermesinde) Hayati rol oynayacak olan, Ulusal Geçiş Konseyi'nin gerçekte sivillerin, halkın güvenliğini etkin şekilde sağlayacak kapasiteye ulaşmasıdır. Zaten BM'nin aldığı kararda kilit önem taşıyan konu buydu. Bu nedenle Libya'ya ilişkin değerlendirmemizde Ulusal Geçiş Konseyi'nin sivilleri koruma kapasitesine büyük önem atfediyoruz. NATO üyeleri, Ulusal Geçiş Konseyi'nin kapasitesini de göz önünde bulundurarak bu konudaki kararı kapsamlı askeri ve siyasi değerlendirmelerin ardından alacak. Bununla ilgili BM Güvenlik Konseyi de karar alabilir" diye konuştu. Genel Sekreter Rasmussen, "Libya'da sivilleri koruma operasyonumuz başarıya önemli ölçüde yaklaştı, ama henüz o noktada değiliz" ifadesini kullandı.

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