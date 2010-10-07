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RASMUSSEN TÜRKİYE ZİYARETİNİ "FACEBOOK"TA YORUMLADI ANKARA (A.A)

07 Ekim 2010 19:20

-RASMUSSEN TÜRKİYE ZİYARETİNİ "FACEBOOK"TA YORUMLADI ANKARA (A.A) - 07.10.2010 - NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, sosyal paylaşım ağı "facebook"taki sayfasında, Türkiye ziyaretiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye ziyaretinin öncesinde "facebook" adresindeki sayfasında yayımladığı mesajında Rassmussen, NATO Genel Sekreteri olarak ziyarette bulunacağı Türkiye'de gündeminde birçok önemli başlık bulunduğunu belirtti. Rasmussen mesajında ''Türkiye NATO için önemli ve Kabil insanının güvenliğini sağlamada mükemmel bir iş çıkarıyor. Türkiye'nin anahtar bir role sahip olduğu AB ile NATO arasındaki ilişkilerde gelişme görmek istiyorum. Hem AB hem de Türkiye esneklik göstermeli'' ifadelerine yer verdi.

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