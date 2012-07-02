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Dünya

Rasmussen: Suriye’ye askeri müdahale niyetimiz yok

Rasmussen, Türk uçağın Suriye hava sahasında düşürüldüğü şeklinde çıkan haberlerle ilgili "İsimsiz kaynaklara güvenilmez" dedi

02 Temmuz 2012 20:36

NATO Genel Sekreteri Rasmussen, 'Türk uçağının hiçbir ön uyarı yapılmadan düşürülmesi tüm uluslararası normlara aykırıdır' dedi. Rasmussen, "Suriye'ye askeri müdahale niyetimiz yok, çünkü siyasi çözümün yeterli olduğunu düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, NATO'nun olağan basın toplantısında, geçen hafta Türkiye'nin çağrısıyla toplanan ittifak üyelerinin Suriye'yi en sert şekilde kınadıklarını ve Türkiye'ye tam destek verdiklerini söyledi.

Rasmussen, uçağın düşürülmesiyle ilgili Batı basınında isimsiz kaynaklara dayandırılarak yazılan haberlerin hatırlatılması üzerine Türkiye'nin NATO'da yaptığı sunumu ve verdiği somut bilgileri kamuoyuna açıklayamayacağını kaydetti.

NATO Genel Sekreteri Rasmussen, "Geçen hafta, Türkiye'nin çağrısıyla NATO'da yapılan toplantımızın sonucu gayet açık. Müttefikler oybirliğiyle Türkiye'ye güçlü desteklerini ve dayanışma içinde olduklarını bildirdiler. Her ne şekilde olursa olsun uyarı yapılmadan bir uçağın düşürülmesi tüm uluslararası normlara aykırıdır ve kabul edilemez" şeklinde konuştu.

Rasmussen, uçağın Suriye hava sahasında düşürüldüğü şeklinde çıkan haberlerle ilgili "Bunlardan alınacak ders, isimsiz kaynaklara güvenilmemesi gerektiğidir" dedi.

 

‘Siyasi çözüm yeterli’

 

Türkiye'nin bu hafta içinde Suriye konusunda NATO'ya yeni bilgiler vermesini beklediğini de dile getiren Rasmussen; Suriye'de hala doğru yöntemin soruna siyasi çözüm bulunması olduğunu belirterek, uluslararası topluma tek ses olarak bu doğrultuda çalışmaları ve Şam yönetimi üzerinde baskıyı artırmaları çağrısında bulundu.

Rasmussen, "Suriye'ye askeri müdahale niyetimiz yok, çünkü siyasi çözümün yeterli olduğunu düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

Genel Sekreter Rasmussen, Suriye'ye askeri unsurlar konuşlandırma konusunda herhangi bir talep almadıklarını ve Suriye muhalefetiyle NATO olarak doğrudan diyalog içinde olmadıklarını da bildirdi.

 

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