Rasmussen: Rusları dinlemeliyiz

NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Avrupa'da güvenlik alanındaki gerginliği azaltmak ve ortak tehditlerle mücadele etmek amacıyla Rusya ile açık görüşlü ve benzeri görülmemiş bir diyalog kurulması çağrısında bulundu.



Rasmussen Financal Times'a verdiği demeçte, üst düzey yetkililerden, Kremlin'in, NATO'nun stratejik olarak uzun dönemde nasıl gelişmesi gerektiği konusundaki görüşlerini almaları için Moskova'yı ziyaret etmeleri isteyeceğini söyledi.



'NATO, Rusya'nın transatlantik ilişkileri için bir çatıdır'



'Rusya ile ilişki kurmalıyız ve Ruslar'ın fikirlerini dinlemeliyiz' diyen Rasmussen, NATO ile Rusya arasındaki, geçen yıl Gürcistan'daki çatışmalar, Gürcistan ve Ukrayna'nın ittifaka olası katılımı da dahil bazı konularda anlaşmazlıkların sürdüğünü kaydetti. Rasmussen, buna rağmen Kremlin'le yeni bir atmosfer yaratacak açık ve samimi bir görüşmeye başlamak istediğini ifade etti.



Her iki tarafın Afganistan, terörizm ve korsanlık alanında iş birliği yapacağı gerçek bir stratejik ortaklık arzu ettiğini belirten Rasmussen, Rusya'nın, NATO'nun transatlantik ilişkileri için bir çatı olması anlaması gerekiiğini söyledi.



Rasmussen, Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev ile Avrupa'da yeni bir güvenlik mimarisiyle ilgili görüşmelerini tartışmaya hazır olduğunu da söyledi.

