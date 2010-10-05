-RASMUSSEN PERŞEMBE TÜRKİYE'DE ANKARA (A.A) - 05.10.2010 - NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen çalışma ziyareti için Perşembe günü Ankara'ya geliyor. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ziyaretin, NATO Genel Sekreteri'nin, 19-20 Kasımda Lizbon'da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin hazırlıkları çerçevesinde çeşitli müttefik ülke başkentlerinde yapmakta olduğu temaslar kapsamında gerçekleştirileceği bildirildi. Genel Sekreter Rasmussen'in Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile görüşmesinin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesinin öngörüldüğü de belirtildi. Rasmussen, NATO Genel Sekreterliğini üstlenmesinin ardından Türkiye'ye ilk ziyaretini Ağustos 2009'da yapmıştı.