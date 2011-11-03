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Dünya

Rasmussen: NATO'nun İran'a müdahale niyeti yok BRÜKSEL (A.A)

03 Kasım 2011 14:22

-Rasmussen: NATO'nun İran'a müdahale niyeti yok BRÜKSEL (A.A) - 03.11.2011 - NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, İttifak'ın İran'a saldırı için hazırlık yaptığı yönündeki haberleri yalanladı. Rasmussen, düzenlediği basın toplantısında, İran'la ilgili bir soru üzerine, ''NATO'nun İran'a müdahale ya da herhangi birşey yapma niyetinin olmadığını vurgulamak isterim. Bir ittifak olarak NATO, İran meselesine müdahil değildir'' dedi. Rasmussen, İran'ın nükleer sorununa siyasi ve diplomatik çözüm bulunmasına yönelik uluslararası çabaları desteklediklerini belirterek Tahran yönetimine BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarına uyması ve uranyum ''zenginleştirme programını durdurması'' çağrısında bulundu. -''Libya Genelkurmayını yapılandırma konusunda yardıma hazırız''- Rasmussen, talep gelmesi halinde güvenlik ve savunma reformunda Libya'ya yardıma hazır olduklarını söyledi. NATO'nun Libya misyonunu sona erdirmesi dolayısıyla 31 Ekim'de ziyaret ettiği Libya'dan henüz bu yönde talep gelmediğini belirten Rasmussen, NATO'nun bu alandaki büyük tecrübesiyle savunma ve güvenlik birimlerinin sivil ve demokratik kontrol altına alınması, Savunma Bakanlığının ve Genelkurmayın yeniden yapılandırılması ve modern savunma birimleri kurulmasında Libya makamlarına yardımcı olabileceğini belirtti.

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