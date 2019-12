-RASMUSSEN: "LİBYA'YA MÜDAHALE NİYETİMİZ YOK" BRÜKSEL (A.A) - 03.03.2011 - NATO Genel sekreteri Anders Fogh Rasmussen, İttifakın Libya'ya hiçbir müdahale niyetinin bulunmadığını söyledi. Karadağ Başbakanı İgor Luksic'le görüşmesinin ardından basına açıklama yapan Rasmussen, Libya'daki gelişmeleri yakından izlediklerini ve gelen talepleri not aldıklarını belirtti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Libya hakkında aldığı kararın askeri güç kullanılmasını kapsamadığına dikkat çeken Rasmussen, şunları kaydetti: "NATO içindeki askeri yetkililer her türlü ihtimal için ihtiyat planlamaları yapıyor. NATO'nun (Libya'ya) hiçbir müdahale niyetinin bulunmadığını vurgulamak isterim. Fakat bir savunma ittifakı ve güvenlik örgütü olarak biz, her ihtimale karşı ihtiyat planlaması yaparız. Bu planlama BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde yapılır." -TUNUS BÜYÜKELÇİSİ ALGAN- Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Akın Algan, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Libya'ya büyük bir yardım hazırlığı içinde olduğunu söyledi. Tunus'ta yaşayan işadamı Hıdır Bayar'ın, Tunus-Libya sınırında bekleyenlere dağıtılmak üzere hazırladığı gıda malzemesi ve battaniyeden oluşan yardım konvoyunun sınıra hareketinden önce Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliğinde bir tören düzenlendi. Törende konuşan Büyükelçi Algan, işadamı Bayar'ın, sınırda yaşananlar üzerine bu yardımı yapmaya karar verdiğini belirtti. Algan, yardım kapsamında sınırda bekleyenlere gıda malzemesi ve battaniye dağıtılacağını söyledi. Bir gazetecinin sınırdaki durumu sorması üzerine Algan, ''Gerek Libya gerekse Tunus tarafında yığılma devam ediyor. Tunus tarafında 30 bine yakın insan bekliyor. Orada zor şartların yanı sıra yaşanan önemli sorun, bu kişilerin ülkelerine gönderilmesidir. Sınırda bekleyenlerin çoğunluğunu Mısırlılar oluşturuyor. Sahra altı ülkelerinden de gelenlerin sayısı her geçen gün artıyor. O bölgede 20 bin kişilik çadır kent kuruldu. Her türlü yardım yapılmaya çalışılıyor. Ayrıca Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ile Libya'ya büyük bir yardım hazırlığı içinde'' diye konuştu. Sahra Endüstrisi Yönetim Kurulu Başkanı Hıdır Bayar da şirket olarak Tunus'un her bölgesinde faaliyet gösterdiklerini belirterek, Libya'da da yatırımlar yaptıklarını anlattı. Sınırda yaşananlara karşı duyarsız kalamadıkları için yardım yapmaya karar verdiklerini belirten Bayar, 5 bin kişilik yardım malzemesini dağıtmak üzere yola çıkacaklarını ifade etti. Bayar, ''Şirket olarak her sene Tunus'un çeşitli bölgelerindeki fakir insanlara yardım ediyoruz. Bundan sonra da yardımlarımız devam edecek'' dedi.