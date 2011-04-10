-RASMUSSEN LİBYA İÇİN SİYASİ ÇÖZÜM ÖNERDİ BERLİN (A.A) - 10.04.2011 - NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Libya'daki çatışmaya "askeri çözüm" olmadığını, siyasi bir çözüm gerektiğini belirtti. Rasmussen, Alman Der Spiegel dergisinde yarın yayımlanacak demecinde, "Libya'ya kara birlikleri gönderilmeden bu savaşın kazanılıp kazanılamayacağı" sorusunu yanıtlarken, "Bu sorunun samimi yanıtı, çatışmaya askeri çözüm olmadığı şeklindedir. Siyasi bir çözüme ihtiyacımız var, bu da bu yönde çalışacak Libya halkının işidir" diye konuştu. BM'nin ise Libya'ya siyasi çözüm bulunması için yardımcı olması gerektiğini kaydeden NATO Genel Sekreteri, "Libya'nın toprak bütünlüğü her ne pahasına olursa olsun korunmalıdır" dedi. Rasmussen, NATO'nun rolüyle ilgili olarak da Libya'da sivillerin korunmasını öngören BM'nin 1973 sayılı kararının uygulanmasına odaklandıklarını ifade etti. NATO Genel Sekreteri, "Bu karara sıkı sıkıya bağlı olacağız, bu bizim görevimiz" ifadesini kullandı.