-RASMUSSEN, KILIÇDAROĞLU'NA HAYRAN BRÜKSEL (A.A) - 16.09.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Sosyalist Partisi (PES) Başkanı Poul Nyrup Rasmussen'le biraraya geldi. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu'na bir kalem hediye eden Rasmusen, ortak üyeleri olan CHP'yle işbirliğini ilerletmeye yönelik imzaların bu kalemle atılmasını istedi. Kılıçdaroğlu da Rasmussen'e Kültür Bakanlığı'nın Türk tarihini gravürlerle anlatan bir kitabını hediye etti. Görüşmenin ardından basına açıklama yapan Rasmussen, "mükemmel bir görüşme yaptıklarını ve CHP'nin yeni liderine hayran olduğunu, Kılıçdaroğlu'nun kendilerine yeni bir umut verdiğini" söyledi. Rasmussen, halkoylamasında kabul edilen anayasa paketiyle ilgili, "Biraz ilerleme sağlanmış oldu ama daha fazlasına ihtiyaç var" dedi. PES Başkanı Rasmussen bu kapsamda sendikal haklar, kadın erkek eşitliği, basın özgürlüğü ve yargı bağımsızlığı üzerinde durdu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlı ise Rasmusenle birlikte bundan sonraki işbirliği konusunda bir yol haritası belirlediklerini anlatarak, "Yol haritamız sadece söylemde değil düzenlenecek seminerlerle eylemde de gerçekleşecek" dedi. "Türkiye'yi AB'ye taşıma sürecinde Rasmussen ve arkadaşları bize büyük katkılar sağlayacak" temennisinde bulunan Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin de içinde olduğu güzel bir Avrupa'yı beraber kuracağız" ifadesini kullandı. Anayasa değişikliği konusunda Rasmussen'i bilgilendirdiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, "bağımsız yargı ve bağımsız medyanın öneminin" Rasmussen tarafından da paylaşıldığını ifade etti. Kılıçdaroğlu, Brüksel temasları kapsamında Avrupa Parlamentosu Türkiye Dostları Gurubu'yla da biraraya geldi ve düşünce kuruluşu Avrupa Politika Merkezi'nde yuvarlak masa toplantısına katılarak "Türkiye'nin AB hedefi ve sosyal demokrat vizyon" konulu bir konuşma yaptı.