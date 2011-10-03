-Rasmussen karargah fikrine tepki gösterdi BRÜKSEL (A.A) - 03.10.2011 - NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, İngiltere'nin karşı çıkmasına rağmen Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Polonya'nın kurulmasını istediği AB daimi askeri karargahı fikrine tepki gösterdi. Rasmussen, düzenlediği basın toplantısında, 5 üye ülkenin dışişleri bakanları tarafından AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton'a gönderilen ortak mektupla talep edilen karargah hakkında ''Daha fazla karargaha değil daha fazla askeri ekipmana ihtiyaç var'' dedi. NATO'nun gerçekleştirdiği karargah reformuyla bazı askeri üslerini kapatırken ve personel sayısını azaltırken AB'nin para ve personel israfına yol açacak böyle bir girişimini şaşkınlıkla karşıladığını belirten Rasmussen, ''NATO'nun Libya operasyonu büyük başarıydı fakat özellikle istihbarat toplama, gözetim, keşif ve havada yakıt ikmali gibi noktalarda Avrupalı müttefiklerin bazı kritik askeri kapasiteye ihtiyaç duyduğunu gösterdi. Bu sır değil, çok aşikar'' ifadesini kullandı. Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Polonya dışişleri bakanları, bu ay başında Ashton'a gönderdikleri ortak mektupta Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası kapsamında daimi planlama ve icra kapasitesi başta olmak üzere kritik kapasitelerin geliştirilmesi için AB daimi askeri karargahının oluşturulması istenmişti. Mektuptaki ''Bir taraftan istikrarsızlık ve krizlerin yayılması, diğer taraftan kaynakların kıtlığı AB eylemlerinin saygınlık ve etkinliği konusunda beklentileri artırmıştır'' ifadesiyle Arap ülkelerindeki hareketler daimi karargah talebine gerekçe olarak gösterilmişti. İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, AB gündemine ilk olarak Temmuz ayında getirilen daimi karargah önerisini veto edeceklerini belirterek, bunun çok masraflı olacağı ve NATO ile AB arasındaki bölünmüşlüğü artıracağı uyarısında bulunmuştu. AB daimi karargahı kurulursa Avrupa'nın güvenliğinde NATO içinde söz sahibi olan Türkiye kısmen devre dışı bırakılmış olacak.