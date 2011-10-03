T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rasmussen karargah fikrine tepki gösterdi BRÜKSEL (A.A)

03 Ekim 2011 21:39

-Rasmussen karargah fikrine tepki gösterdi BRÜKSEL (A.A) - 03.10.2011 - NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, İngiltere'nin karşı çıkmasına rağmen Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Polonya'nın kurulmasını istediği AB daimi askeri karargahı fikrine tepki gösterdi. Rasmussen, düzenlediği basın toplantısında, 5 üye ülkenin dışişleri bakanları tarafından AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton'a gönderilen ortak mektupla talep edilen karargah hakkında ''Daha fazla karargaha değil daha fazla askeri ekipmana ihtiyaç var'' dedi. NATO'nun gerçekleştirdiği karargah reformuyla bazı askeri üslerini kapatırken ve personel sayısını azaltırken AB'nin para ve personel israfına yol açacak böyle bir girişimini şaşkınlıkla karşıladığını belirten Rasmussen, ''NATO'nun Libya operasyonu büyük başarıydı fakat özellikle istihbarat toplama, gözetim, keşif ve havada yakıt ikmali gibi noktalarda Avrupalı müttefiklerin bazı kritik askeri kapasiteye ihtiyaç duyduğunu gösterdi. Bu sır değil, çok aşikar'' ifadesini kullandı. Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Polonya dışişleri bakanları, bu ay başında Ashton'a gönderdikleri ortak mektupta Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası kapsamında daimi planlama ve icra kapasitesi başta olmak üzere kritik kapasitelerin geliştirilmesi için AB daimi askeri karargahının oluşturulması istenmişti. Mektuptaki ''Bir taraftan istikrarsızlık ve krizlerin yayılması, diğer taraftan kaynakların kıtlığı AB eylemlerinin saygınlık ve etkinliği konusunda beklentileri artırmıştır'' ifadesiyle Arap ülkelerindeki hareketler daimi karargah talebine gerekçe olarak gösterilmişti. İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, AB gündemine ilk olarak Temmuz ayında getirilen daimi karargah önerisini veto edeceklerini belirterek, bunun çok masraflı olacağı ve NATO ile AB arasındaki bölünmüşlüğü artıracağı uyarısında bulunmuştu. AB daimi karargahı kurulursa Avrupa'nın güvenliğinde NATO içinde söz sahibi olan Türkiye kısmen devre dışı bırakılmış olacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24