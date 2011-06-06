-RASMUSSEN: KADDAFİ'NİN GÜCÜ ZAYIFLIYOR BRÜKSEL (A.A) - 06.06.2011 - NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Libya'ya düzenlenen operasyonlarda 1800 askeri hedefin hasar gördüğünü ya da yerle bir edildiğini, bunun Libya lideri Muammer Kaddafi'nin gücünü zayıflattığını söyledi. Ramussen, yaptığı açıklamada, 100 komuta ve kontrol merkezinin, 700'den fazla cephaneliğin, 500 kadar tank, zırhlı araç ve roketsavarın hedef alındığını ve başarıyla vurulduğunu söyledi. Genel Sekreter Rasmussen, Libya halkının Kaddafi'nin olmadığı bir geleceğe hazırlanabileceğine inandığını da sözlerine ekledi. NATO, Libya'daki sivilleri korumak amacıyla martta operasyon başlatmıştı.