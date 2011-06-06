-RASMUSSEN: KADDAFİ TARİH OLDU BRÜKSEL (A.A) - 06.06.2011 - NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin gitmesinin an meselesi olduğunu belirterek Kaddafi sonrasının tartışılmaya başlanmasını istedi. NATO Savunma Bakanlarının 8 Haziran'daki toplantısı öncesinde basına konuşan Rasmussen, "Kaddafi Libya'nın geçmişine ait, gelecek Libya halkının" dedi. Hafta ortasında toplanacak olan NATO Savunma Bakanlarının Kaddafi sonrasını tartışmaya açacaklarını belirten Rasmussen, "Çünkü (Kaddafi'nin ayrılacağı) gün geliyor. O halde planlama yaparak buna hazır olmalıyız. Uluslararası toplum barışçıl şekilde ve düzen içinde demokrasiye geçiş konusunda Libya halkına yardıma hazır olmalı" diye konuştu. Kaddafi rejiminin sona ermesinin ardından NATO'nun Libya'da öncü bir rol oynayacağını sanmadığını kaydeden Rasmussen, "Çatışmanın ardından Libya'da geçişi kolaylaştıracak kapasite ve deneyime sahip olan başkaları var ve BM geçişe öncülük ediyor" ifadesini kullandı. Rasmussen, Kaddafi sonrası NATO'nun Libya'da güvenlik güçlerinin eğitimine katkı sağlamaya hazır olduğunu dile getirdi. NATO Genel Sekreteri, NATO'nun Libya'daki mevcut misyonunun "Kaddafi'yi avlamayı" değil, sivillerin korunmasını hedeflediğini ama Kaddafi görevini sürdürdükçe bunun gerçekleştirilebilir görünmediğini anlattı. Rasmussen, Libya'daki operasyona en fazla katkıyı yapan ülkelerin kuvvet çekmeyi planlaması nedeniyle diğer müttefik ve ortaklarından esneklik ve yeni katkı beklediklerini ifade etti. Savunma Bakanlarının NATO reformunu da tartışacağını belirten Rasmussen, bazı ülkelerin milli çıkarlarını ilgilendirse de kapanacak üslerle ilgili uzlaşma sağlanacağı umudunu dile getirdi. -ECDEBİYE'YE ROKET SALDIRISI Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı kuvvetlerin ülkenin doğusunda muhaliflerin elindeki Ecdebiye'ye roket saldırısında bulunduğu bildirildi. Muhalefetin sözcüsü Ahmet Bani, "Dört Grad roketi bugün Ecdebiye'yi vurdu" dedi. Saldırıda zayiat olup olmadığı bilinmiyor. Bir başka muhalif askeri kaynak, Ecdebiye'nin 18 kilometre dışında bir kontrol noktasında çatışma çıktığını söyledi. Kaddafi'nin kuvvetleriyle doğudaki muhalifler Ecdebiye ile hükümetin elindeki petrol şehri Brega arasındaki bölgede haftalardır birbirine üstünlük sağlayamıyor.