Rasmussen: Füze kalkanını Türkiye istedi

T24 - NATO Genel Sekreteri Rasmussen, Rusya ve İran'ın karşı çıktığı füze savunma sisteminin Türkiye'de konuşlandırılması talebinin Ankara'dan geldiğini söyledi.



NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, NTV Brüksel muhabiri Güldener Sonumut'un sorularını yanıtladı.



Rasmussen, Türkiye'de de konuşlandırılması beklenen NATO'nun füze savunma sistemiyle ayrıntıların ABD'nin Chicago kentinde konuşulacağını vurguladı.



Rasmussen, füze savuna siteminin kendi topraklarında bulunmasını Türkiye'nin talep ettiğini dile getirdi.



ABD'nin kendi savunma sistemiyle NATO'nun füze savunma sistemine büyük bir katkıda bulunduğunu belirten Rasmussen, sistemin NATO üyeleri arasındaki son dayanışma örneği olduğunu belirtti.



Soğuk savaş döneminde Türkiye'nin Rusya'nın komşusu olarak önemli bir rol oynadığını hatırlatan Rasmussen, "Türkiye bugün de önemli bir rol oynamaya devam ediyor. Bizim Kosova, Afganistan ve son olarak da Libya'daki operasyonlarımıza çok önemli katkıda bulundu" diye konuştu.



Rasmussen, İzmir üssünün NATO'nun Kara Kuvvetleri Komutanlığı olacağını da söyledi: İzmir'de güçlü bir kara kuvvetleri komutanlığı kurulmasına karar verdik burası hem Türkiye hem NATO için önemli bir üs olacak.



Suriye konusunu NATO konseyinde tartıştıklarını hatırlatan Rasmussen, "Herhangi bir müdahale niyetimiz yok. Suriye halkının istekleri göz önünde bulundurulmalı" dedi.



Rasmussen sözlerini şöyle sürdürdü:



"NATO'nun 5. Maddesi en önemli görevlerden biridir müttefiklerden birine saldırı hepsine saldırı anlamını taşır.



Öncelikle bu vesiyle Türkiye'ye NATO'ya katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Türk liderlerle NATO'nun bundan sonraki politikalarıyla ilgili konuşacağım.



Chicago'da çok somut sonuçlar olacak Afganistan konusunda belli adımlar atılmasını bekliyorum. 2014'ü konuşacağız sorumluluğu Afganlara bırakacağız. Afgan güvenlik güçlerinin eğitimine katkıda bulunacağız operasyonumuzun önemli bir bölümünü askerlerin eğitimi oluşturucak."