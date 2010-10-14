-RASMUSSEN FÜZE KALKANI PROJESİNE DESTEK İSTEDİ BRÜKSEL (A.A) - 14.10.2010 - NATO dışişleri ve savunma bakanları, 19-20 Kasım'daki Lizbon zirvesinde, NATO devlet ve hükümet başkanlarının onayına sunulacak yeni stratejik konsepti tartışmak için toplandı. NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, toplantının başlangıcında yaptığı konuşmada, NATO'nun temel görevinin 28 üye ülkedeki 900 milyon vatandaşı muhtemel saldırılardan korumak olduğunu vurgulayarak, bu sorumluluğun değişmeyeceğini fakat modern, değişen tehdit yapısına karşı modern savunmaya ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Rasmussen, "NATO'nun tüm Avrupa'yı füze saldırısı tehdidine karşı korumasını isteyip istemediğimize karar vermeliyiz. Tehdit açıktır, bu kapasite (füze kalkanı) mevcuttur ve maliyeti üstlenilebilir. Tüm Avrupa'yı kapsayacak füze savunmasını bir NATO kapasitesi yapmamız gerektiğine inanıyorum" dedi. Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül'ün temsil ettiği toplantılarda, eski ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright'ın başkanlığında, aralarında emekli Büyükelçi Ümit Pamir'in de bulunduğu 12 uzmandan oluşan NATO akil adamlar (nitelikli uzmanlar) grubu tarafından hazırlanarak üye ülkelere sunulan yeni stratejik konsept taslak belgesi üzerinde uzlaşma aranıyor. Terör ve siber saldırılar, enerji güvenliği ve deniz korsanlığı gibi yaygınlaşan tehditleri dikkate alarak NATO'nun görev ve sorumluluklarını yeniden belirleyecek belge kapsamında, ABD'nin Avrupa'ya yerleştirmek istediği füze savunma sistemi de tartışılıyor. Füze kalkanı için bir süredir Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Romanya'yla müzakereler yürüten ABD, "haydut devlet" olarak gördüğü İran ve Kuzey Kore'den gelebilecek muhtemel saldırılara karşı güvence sunacağını savunduğu projeyi, NATO şemsiyesi altında gerçekleştirmek istiyor. Türkiye ise komşularına kuşatılmışlık hissi vererek rahatsız edecek bir füze kalkanına sıcak bakmıyor. Türkiye ayrıca füze kalkanının ABD değil NATO tarafından yönetilmesi gerektiğini düşünüyor. NATO'nun yeni stratejik konsept taslağında, siber saldırılara karşı saldırıyı da içeren aktif savunma önerisine yer verilmesi, bazı üyeleri rahatsız ediyor.