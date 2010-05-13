Rasmussen: Erdoğan ile çok iyi dostuz

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NATO Genel Sekreteri, "Genel Sekreter olduktan sonra Başbakan Erdoğan ve Türk hükümeti ile çok güzel işbirliğine başladım. Bir çok güvenlik politikası konusu üzerine birbirimizle fikir alışverişinde bulunuyoruz. NATO ile bir çok Müslüman ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem veriyorum. Erdoğan ile de bu çerçevede ilişkilerimiz çok iyi gidiyor. Şimdi çok iyi dostuz“ dedi.



Türk askerinin Afganistan'daki rolüne de değinen Rasmussen, Türk askerlerinin bölgede vazgezçilmez bir güç olduğunun altını çizerek, "Türkiye'nin bölgedeki askeri varlığı bizim için ve Afgan halkı için çok önemli. Afgan halkı Türk askerine çok güveniyor. Sadece askeri açıdan değil, politik ve kültürel açıdan da Türkiye'nin rolü çok önemli" dedi.



Rasmussen, "Türkiye ve Türk askeri bölgede büyük rol oynuyor. Türkiye'nin Afanistan'da bulunması NATO'nun Afganistan ve Pakistan'daki rolü açısından vazgeçilemez bir gerçek. Türkiye Afaganistan'daki sorunların çözümünde de çok önemli rol oynuyor“ diye konuştu.



NATO Genel Sekreteri Rasmussen, Türkiye'ye ve Türk ordusuna güvenin sonsuz olduğunu, diğer NATO Ülkelerinin de Türkiye'nin oynadığı role büyük önem verdiklerini söyledi. (Cnntürk)