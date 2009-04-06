T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rasmussen çark etti: Roj TV için söz vermedim

NATO Genel Sekreterliği için Türkiye’nin veto tehdidini birçok konuda taviz vererek aşan Danimarka Başbakanı Rasmussen, ülkesinde ağız değiştirdi.

06 Nisan 2009 03:00

NATO Genel Sekreterliği için Türkiye’nin veto tehdidini, başta Roj TV’nin kapatılması olmak üzere birçok konuda taviz vererek aşan Danimarka Başbakanı Rasmussen, ülkesinde ağız değiştirdi.  

Erdoğan: Obama'nın garantörlüğü önemliydi

Rasmussen krizinin perde arkası...

Roj TV meydan okudu: Bizi zor kapatırsınız

Rasmussen'e şartlı onay

NATO zirvesinde bizzat ABD Başkanı Barack Obama’nın Türkiye’ye verilecek tavizler konusunda kefil olmasıyla NATO Genel Sekreterliği görevine gelen Danimarka Başbakanı Anders Fogh Rasmussen ülkesine dönüşünün ardından TV2 kanalına verdiği röportajda çark etti. PKK’nın yayın organı olan Roj TV konusunda Türkiye’nin taleplerine yıllardan beri kulak tıkadığı için Türk basınında bir dönem “Rojmussen” olarak anılan Danimarka liderinin Türkiye’nin vetosunu çekmesi karşılığında bu televizyonu kapatmayı kabul ettiği belirtilmişti.

‘Kendimi satmadım’

Rasmussen, TV2’de yayınlanan demecinde, “Türkler’e kendimi satmadım. Onlara boyun eğmedim. Roj TV’nin kapatılması gibi bir söz vermedim. Bu, Danimarka mahkemelerinin verebileceği bir karardır. Bazen yüz yüze gelmek iyidir. Türklerle yüz yüze geldim ve onları ikna ettim” ifadelerini kullandı.

Berlusconi: Rasmussen söz verdi

Buna karşın zirvede süren kriz sırasında Başbakan Erdoğan’la uzun bir telefon görüşmesi yapan ve bu nedenle aile fotoğrafını dahi kaçıran İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, Rasmussen’in sözlerinin tam aksi yönde ifadeler kullandı. Berlusconi, İtalyan gazetecilerin krizin nasıl aşıldığı konusundaki soruları üzerine, şöyle konuştu: “Rasmussen görüşmeler sırasında Roj TV konusunda Türk tarafına sözler verdi. Bu kanalın Kopenhag’daki merkezinin ya kapatılacağını ya da bir başka ülkeye taşınması için baskı uygulayacağını söyledi. Türkiye Rasmussen’i kabul etmek için garantiler istedi, garantileri aldı.” 
 
Savcı: Sözü geçerli değil

Roj TV’nin terör bağlantılarını inceleyen Kopenhag başsavcı yardımcısı Anders Riisager ise BT gazetesine yaptığı açıklamada, “Rasmussen Roj TV konusunda hiçbir şekilde söz sahibi değil. Bu tamamen yargının alacağı karara bağlı. Eğer bu konuda bir söz verilmişse bunu unutabilirsiniz. Berlusconi’nin sözleriyle ne kastettiğini bilmiyorum ama çok açık ve net bir şekilde söyleyebilirim ki Rasmussen’in bu konuda bir müdahalesi olamaz” dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24