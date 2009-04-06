Rasmussen çark etti: Roj TV için söz vermedim

Erdoğan: Obama'nın garantörlüğü önemliydi

Rasmussen krizinin perde arkası...

Roj TV meydan okudu: Bizi zor kapatırsınız

Rasmussen'e şartlı onay

‘Kendimi satmadım’

Berlusconi: Rasmussen söz verdi

Savcı: Sözü geçerli değil

NATO zirvesinde bizzat ABD Başkanı Barack Obama’nın Türkiye’ye verilecek tavizler konusunda kefil olmasıyla NATO Genel Sekreterliği görevine gelen Danimarka Başbakanı Anders Fogh Rasmussen ülkesine dönüşünün ardından TV2 kanalına verdiği röportajda çark etti. PKK’nın yayın organı olan Roj TV konusunda Türkiye’nin taleplerine yıllardan beri kulak tıkadığı için Türk basınında bir dönem “Rojmussen” olarak anılan Danimarka liderinin Türkiye’nin vetosunu çekmesi karşılığında bu televizyonu kapatmayı kabul ettiği belirtilmişti.Rasmussen, TV2’de yayınlanan demecinde, “Türkler’e kendimi satmadım. Onlara boyun eğmedim. Roj TV’nin kapatılması gibi bir söz vermedim. Bu, Danimarka mahkemelerinin verebileceği bir karardır. Bazen yüz yüze gelmek iyidir. Türklerle yüz yüze geldim ve onları ikna ettim” ifadelerini kullandı.Buna karşın zirvede süren kriz sırasında Başbakan Erdoğan’la uzun bir telefon görüşmesi yapan ve bu nedenle aile fotoğrafını dahi kaçıran İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, Rasmussen’in sözlerinin tam aksi yönde ifadeler kullandı. Berlusconi, İtalyan gazetecilerin krizin nasıl aşıldığı konusundaki soruları üzerine, şöyle konuştu: “Rasmussen görüşmeler sırasında Roj TV konusunda Türk tarafına sözler verdi. Bu kanalın Kopenhag’daki merkezinin ya kapatılacağını ya da bir başka ülkeye taşınması için baskı uygulayacağını söyledi. Türkiye Rasmussen’i kabul etmek için garantiler istedi, garantileri aldı.”Roj TV’nin terör bağlantılarını inceleyen Kopenhag başsavcı yardımcısı Anders Riisager ise BT gazetesine yaptığı açıklamada, “Rasmussen Roj TV konusunda hiçbir şekilde söz sahibi değil. Bu tamamen yargının alacağı karara bağlı. Eğer bu konuda bir söz verilmişse bunu unutabilirsiniz. Berlusconi’nin sözleriyle ne kastettiğini bilmiyorum ama çok açık ve net bir şekilde söyleyebilirim ki Rasmussen’in bu konuda bir müdahalesi olamaz” dedi.