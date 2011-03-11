-RASLANUF ÇATIŞMALARIN KIRILMA NOKTASI RASLANUF (A.A) - 11.03.2011 - Libya'da silahlı çatışmalar ve bombardımanlar nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Raslanuf, Kaddafi ordusu ile muhalif güçler arasındaki mücadelenin kırılma noktası haline geldi. Kaddafi ordusu ile muhalifler arasında günlerdir şiddetli çarpışmalara sahne olan Raslanuf'un el değiştirmesi, psikolojik açıdan iki taraf için de önem taşıyor. Kenti birkaç gün önce ele geçiren muhalifler, buradaki üstünlüğü ellerinde bulundurmayı "devrim yolundaki ilerleyişleri açısından önemli" gördüklerini belirtiyor. Halk ayaklanmasının dalga dalga yayılmasıyla Trablus ve çevresine çekilen Kaddafi ordusu da muhalifleri korkutmak ve püskürtmek için Raslanuf'a ağır silahlarla yükleniyor. Kaddafi birlikleri, bu nedenle son iki gün Raslanuf'a bomba yağdırdı. Kaddafi ordusu topçularının yoğun bombardımanı üzerine "daha az zayiat vermek ve mühimmatlarını tüketmek istemeyen" gönüllüler, kentin doğusuna doğru zaman zaman geri çekiliyor. Muhalifler, mühimmatlarının isabet almaması için de sık sık yerlerini değiştiriyor. Bu arada şiddetli bombardımandan ürken ve çoğunluğu genç ve tecrübesiz gençlerden oluşan muhaliflere, pozisyonlarını korumaları için çatışma hattında sürekli dini telkinlerde bulunulduğu ve dini bildiriler dağıtıldığı görülüyor. Muhaliflerin bulunduğu bölgede seyyar araçların hoparlörlerinden, hayalet kent görüntüsüne bürünen Raslanuf'ta da camilerden Kur'an-ı Kerim okunuyor. Gönüllülerin de cephe hattında olmalarına rağmen namaz kılmaları ve ibadet etmeleri dikkat çekiyor. Öte yandan farklı ülkelerden yabancı basın mensuplarının görev yaptığı bölgede, bombardımandan muhaliflerin yanı sıra gazeteciler de etkileniyor. Nereye düşeceği belli olmayan bombalardan tedirgin olan bazı yabancı gazeteciler bölgeyi terk ediyor. Raslanuf'ta yaralananlar arasında, bir Fransız gazetecinin de bulunduğu iddia ediliyor. -HOLLANDALI ASKERLER SERBEST– Sivillerin tahliyesi için gittikleri Libya'da Kaddafi güçlerince gözaltına alınan 3 Hollandalı askerin serbest bırakıldığı ve Atina'ya ulaştıkları bildirildi. Hollanda medyasında yer alan haberlerde, askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu aktarıldı. Hollanda Savunma Bakanı Hans Hillen de askerlerin bırakılmasından mutlu olduklarını belirterek, bu konuda çaba gösterenlere teşekkür etti. Hollandalı askerler 27 Şubatta, sivillerin tahliyesi için helikopterle gittikleri Libya'nın Sirte kentinde Kaddafi güçlerince gözaltına alınmıştı.