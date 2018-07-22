Raşit Dostum'un uçağının indiği havaalanı civarında patlama

Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşit Dostum'u Ankara'dan Kabil'e taşıyan uçağın iniş yapmasından kısa süre sonra havaalanı civarında patlama meydana geldi. Dostum'un durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Aralık 2016'da bir siyasi rakibine işkence yapmak ve cinsel istismarda bulunmakla suçlanan Dostum, Mayıs 2017'den beri Türkiye'de sürgündeydi.

Bugün ülkesine dönen Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum için Kabil Havalimanı'nda karşılama törenin düzenlendi. Törenin ardından Dostum, havalimanından ayrılmak isterken yakınlarda büyük bir patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından havaalanı civarında internet kesildi.

Olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmezken, Associated Press haber ajansına açıklama yapan bir Afgan yetkili, Dostum'un ve beraberindekilerin patlamadan zarar görmediği bilgisini paylaştı.