T24 LogoT24 Logo
Gündem

Rasim Öztekin’in cenaze töreni detayları belli oldu

09 Mart 2021 17:19

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden usta oyuncu Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin, babasının cenazesinin 10 Mart Çarşamba günü saat 15:00'da Zincirlikuyu Mezarlığı Camii'nde kılınacak namaza müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedileceğini açıkladı.

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin pazar günü öğle saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Kalbi duran sanatçı, yapılan müdahaleler sonrasında hayata döndürüldü ve yoğun bakıma alındı. Doktorların “Durumu ciddi, hayati tehlikesi var” açıklamasını yapmasının ardından birkaç saat sonra Öztekin'in hayatını kaybettiği açıklandı.

Rasim Öztekin’in kızı Pelin Öztekin, babasının cenaze töreninin detaylarını açıkladı.

Pelin Öztekin, “Canım babam, ustam, Rasim Öztekin’in cenazesi, 10 Mart Çarşamba günü, saat 15:00’da Zincirlikuyu Mezarlığı Camii’nde kılınacak namaza müteakip, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedilecektir” dedi.

pelin öztekinrasim öztekinkalp krizirasim öztekin cenaze
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24