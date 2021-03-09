Rasim Öztekin’in cenaze töreni detayları belli oldu

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin pazar günü öğle saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Kalbi duran sanatçı, yapılan müdahaleler sonrasında hayata döndürüldü ve yoğun bakıma alındı. Doktorların “Durumu ciddi, hayati tehlikesi var” açıklamasını yapmasının ardından birkaç saat sonra Öztekin'in hayatını kaybettiği açıklandı.

Rasim Öztekin’in kızı Pelin Öztekin, babasının cenaze töreninin detaylarını açıkladı.

Pelin Öztekin, “Canım babam, ustam, Rasim Öztekin’in cenazesi, 10 Mart Çarşamba günü, saat 15:00’da Zincirlikuyu Mezarlığı Camii’nde kılınacak namaza müteakip, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedilecektir” dedi.