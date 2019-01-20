Rasim Öztekin: Erkeğin sarhoşluğu komik, kadınınki iticidir

Oyuncu Rasim Öztekin, kadınların komik olmadığını söylerken "Kadının sarhoşluğu da insana itici gelir. Ama erkeğin sarhoşluğu komiktir” dedi.

Posta’dan Alev Gürsoy Cinmen’e konuşan Öztekin’in açıklamalarından bir kısım şöyle:

Bugünün Türkiye’sinde insanları güldürmekte zorlanıyor musunuz?

Hiç kolay olmuyor. Tabii zor. Güldürmek zaten normal şartlarda da zordur. Ama dram düzdür. Ağlanacak şeye herkes ağlar. Komedinin bir matematiği var, zaten zordur.

Erkek egemenliği komedide de var. Kadın komedyen neden az?

Kadınlar çok eğitimli, çok zeki, çok ama çok başarılı... Ama komedi olayı biraz farklı. Dünyada da kadın komedyen çok yoktur. Tanınmış komedyenlerin hepsi erkektir. Bu sadece bizim topluma mahsus bir şey değil.

Normal hayatta da zaten komik olan erkektir. Kadının sarhoşluğu da insana itici gelir. Ama erkeğin sarhoşluğu komiktir. ‘Kıro’ bir erkek komiktir ama ‘kıro’ bir kadın komik değildir. Komik olaylar hep erkeklere mal edilmiştir. Erkeğin yaşadıkları komediye daha müsaittir.

Mesela sizce ‘Recep İvedik’ komik mi?

Oyuncu toplum ne istiyorsa onu vermek zorundadır. Çok iş yapan sinema filmlerini eleştirenleri anlamıyorum. Şahan 80’li 90’li yıllarda bunu yapsaydı tutmazdı. Ama bugün için bence başarılı. Şahan milyonları sinemaya yönlendiriyor. Kalite anlayışı herkese göre değişir. Sanat filminden hoşlananlar oraya aşağılayarak bakar. Oraya giden de sanat filmine aşağılayarak bakar.

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