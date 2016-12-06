Rasim Ozan Kütahyalı'ya 6 yıl 4 ay hapis istemi

Rasim Ozan Kütahyalı'nın daha önce 2 yıl hapis cezasına çarptırıldığı davanın şikayetçisi Fatih Terim yine şikâyetçi oldu. Kütahyalı hakkında "iftira" ve "hakaret" suçlarından iddianame düzenlendi. Davete rağmen savcılığa gelip ifade vermeyen Rasim Ozan Kütahyalı'nın 1 yıl 3 ay ile 6 yıl 4 ay arasında hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

Rasim Ozan Kütahyalı’nın geçtiğimiz Ağustos ayında kaleme aldığı “Türk Futbolu ve FETÖ” başlıklı yazısında Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’e iftira ve hakaret ettiği gerekçesiyle 6 yıl 4 aya kadar hapsi istendi.

Fatih Terim'den suç duyurusu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, şikayetçi Fatih Terim’in avukatı Rezan Epözdemir aracılığıyla suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.



Suç duyurusunda Rasim Ozan Kütahyalı’nın “Türk Futbolu ve FETÖ” başlıklı yazı ve içeriğinde hakaret ve iftira suçlarının işlendiği iddia edildi. Suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldığı ifade edilen iddianamede, ifadeye çağrı müzekkeresine rağmen şüpheli Kütahyalı’nın savcılığa müracaat etmediği kaydedildi.

Kütahyalı’nın söz konusu yazısının tamamı iddianamede yer aldı, iftira ve hakaret içerdiği belirtilen bölümlerinin altı çizildi.

"Eleştiri sınırları aşıldı"

Yazının genelinde müştekiyi hedef alan, tahkir ve tezyif eden ifadelere yer verildiği, müştekinin FETÖ mensuplarını koruduğu yönünde iddialara yer verildiği belirtilen iddianamede, yazıda eleştiri sınırlarının aşıldığı, haberin gerçek olmadığı, basın özgürlüğü kapsamının dışına çıkılarak hukuka uygunluk sebeplerine riayet edilmediğinin anlaşıldığı kaydedildi.

6 yıl 4 aya kadar hapis istemi

İddianamede şüpheli Rasim Ozan Kütahyalı’nın “Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret” ve “İftira” suçlarından 1 yıl 3 aydan 6 yıl 4 aya kadar hapsi talep edildi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul ederse , şüpheli Rasim Ozan Kütahyalı önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Rasim Ozan Kütahyalı, söz konusu yazısında İsmail Demiriz'in Türkiye Futbol Federasyonu'na Fatih Terim vasıtasıyla görev aldığını ileri sürmüştü.