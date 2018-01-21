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Spor

Rasim Ozan Kütahyalı'nın yerine Gökmen Özdenak

Kütahyalı: 2007-17 dönemini çok dürüst ve gerçekçi şekilde anlatan,tüm karakterlerin gerçek isimler olduğu bir roman yazıyorum

21 Ocak 2018 17:31

Beyaz TV’de yayınlanan ‘Beyaz Futbol’ programının dün geceki yayınında moderatör Ertem Şener’in programı “Ergün Penbe’ye bugüne kadar olan katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz, yarın akşam efsane geri dönüyor” sözleri, sosyal medyada Rasim Ozan Kütahyalı’nın programa geri döneceği iddialarına neden oldu. Ancak iddiaları yalanlayan Rasim Ozan Kütahyalı, programa katılacak ismin kendisi değil, 71 yaşındaki eski Galatasaraylı futbolcu ve spor yorumcusu Gökmen Özdenak olduğunu ifade etti.

Rasim Ozan Kütahyalı, Ekim 2017’de Beyaz Futbol programında kullandığı “kusturmalı Boşnak saksosu” ifadeleri tepkilere neden olmuş, Kütahyalı’nın görevine son verilmişti. Kütahyalı yerine programa geçici olarak eski Galatasaraylı futbolculardan Ergün Penbe konuk olmuştu.

Rasim Ozan Kütahyalı: Roman yazıyorum

Sosyal medyadaki yorumlar üzerine T24’ün ulaştığı Rasim Ozan Kütahyalı, “Beyaz Futbol Galatasaraylı ağabeyimiz Gökmen Özdenak ile yoluna devam edecek.Hayırlı olsun.Ben bu aralar 2007-17 dönemini çok dürüst ve gerçekçi şekilde anlatan,tüm karakterlerin gerçek isimler olduğu bir roman yazıyorum.Tamamen o konu üzerinde okuyor ve çalışıyorum” dedi.

 

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