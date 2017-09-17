Rasim Ozan Kütahyalı'dan Süleyman Soylu'ya: Unutmaması gereken bir gerçek var...

Sabah yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik olarak "Adnan Menderes'e olan büyük sevgisini ve kalbi bağlılığını bizzat bilirim. Fakat Menderes'i seven hepimizin ve en başta Soylu'nun unutmaması gereken gerçek, merhum Menderes'in de bürokrasi tarafından çok defa yanıltılarak özellikle hata yapmaya itildiği gerçeğidir. 6/7 Eylül olayları Menderes'in bürokrasi tarafından kasten yanıltıldığı olaylardan biridir" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un annesi Hatun Tuğluk'un cenaze törenine saldıran gruptan biriyle fotoğraf çektirdiği ortaya çıkmıştı. Soylu, söz konusu fotoğrafa ilişkin olarak "Bundan tam 56 yıl önce bu ülkenin iki güzel hizmet eden insanı idam edildi. Demokrat Parti'nin Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu, Maliye Bakanı Hasan Polatkan. Bir gün sonra da sabah 17 Eylül'de rahmetli Adnan Menderes idam edildi. Aynı bu iftiralarla" ifadesini kullanmıştı.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın "Süleyman Soylu ve cenaze provokasyonu" başlığıyla yayımlanan (17 Eylül 2017) yazısı şöyle:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yükselişte olan, diğer bir deyimle yıldızı parlayan bir siyaset adamı. Ben resmî devlet ortamlarını ve davetlerini sevmediğim için kendim gidip görmedim ama hem Nagehan'dan hem diğer gazeteci arkadaşlarımdan öğrendiğime göre 30 Ağustos resepsiyonunda da etrafı en kalabalık olan, en çok ilgi gören bakan Süleyman Soylu'ymuş...

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Şüphesiz bu durum siyaset kazanında Soylu'nun hem düşmanlarını hem sahte dostlarını artıracaktır. Siyasetin tabiatı icabı da böyle olması doğaldır. Ayrıca devletin içinden kimi odakların da Soylu'ya karşı bir tavırları olduğunu biliyorum. Devlet içindeki durumlara ayrıca başka bir yazıda geliriz...

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Şu aralar Süleyman Soylu'ya malum cenaze saldırısı üzerinden son derece haksız yükleniliyor. Soylu'nun bu faşist saldırıyı duyar duymaz tüm İçişleri Bakanlığı'nı ayağa kaldırdığı açıktır. Dün Nagehan Alçı'ya verdiği demeçte söylediği gibi görüntüleri bizzat karakola gelerek kare kare izlediği ve tüm dikkatini bu saldırı olayına vererek saldırganları hemen yakalattığı ortadadır. Karakola gelen ve kendisiyle fotoğraf çektiren birçok yurttaştan biri olan o saldırganı yakalatan da bizzat Süleyman Soylu'dur...

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Eleştirirken ya da muhalefet ederken adaletten ayrılmamak gerekir. Böyle faşist provokasyonlar yakın tarihimizde de çok vardır. Bu durumlarda içişleri bakanları okkalı laflar ederler ama asla konuyla doğrudan ilgilenmezler ve dosyanın üstü zaman içinde örtülürdü. Süleyman Soylu pro-aktif bir tutum alarak doğrudan konuya müdahil olmuş ve nerdeyse tahkikatı bizzat yürütmüştür. Bu gerçeği herkesin görmesi ve Soylu'yu takdir etmesi gerekir...

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Şüphesiz bana göre de Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesine saldırı ve o sloganlar tam bir faşizmdir. Bu rezalete imza atanlara asla müsamaha gösterilmemelidir. Bu soruşturmayı yürüten savcılarımız bu saldırının nefret suçu boyutunu asla ihmal etmemelidir. Bu savcıların amiri konumunda olan ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevini başarıyla yapan YükselKocaman'ın bu meseleye özel hassasiyet göstereceğine inanıyorum. Türkiye tarihindetoplumu ayrıştıran tüm bu tarz faşist provokasyonların organize yani örgütlü olmadığı hiç görülmemiştir. Eğer bu faşist saldırganlar gözaltı sonrası serbest kalırsa bu provokasyon tam da amacına ulaşmış olur...

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Bugün 17 Eylül yani 56 yıl önce Şehit Başbakanımız Adnan Menderes'in şerefsiz 27 Mayısçılar tarafından kalleşçe katledildiği gün. Süleyman Soylu'nun Adnan Menderes'e olan büyük sevgisini ve kalbi bağlılığını bizzat bilirim. Fakat Menderes'i seven hepimizin ve en başta Soylu'nun unutmaması gereken gerçek, merhum Menderes'in de bürokrasi tarafından çok defa yanıltılarak özellikle hata yapmaya itildiği gerçeğidir. 6/7 Eylül olayları Menderes'in bürokrasi tarafından kasten yanıltıldığı olaylardan biridir. Tüm siyaset adamları bu konularda uyanık olmalıdır. Türkiye'de bir "devlet aklı" falan yoktur. Bizim güvenlik bürokrasimiz ciddi ve büyüyebilecek organize olayları "3-5 kendini bilmezin işi" diyerek geçiştirmeye çok eğilimlidir. Süleyman Soylu'nun bizzat bu olayla ilgilenmesi o yüzden çok önemli ve değerli. Seçilmiş İçişleri Bakanımız bizzat bürokrasiyi yönetmelidir. Bürokratların bakanları yönettiği ve yanılttığı dönemler artık geçmişte kalmalıdır...