Rasim Ozan Kütahyalı'dan Aziz Yıldırım'a: Senin maymunun tutuklanacak!

Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz Futbol yayınında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a sert eleştiriler yöneltti. Kütahyalı, Aziz Yıldırım'ın Recep Tayyip Erdoğan düşmanı olduğunu belirterek, "Sen bu FETÖ’yü herhalde kurduğunuz çeteler gibi mi zannettiniz? Sen Recep Tayyip Erdoğan’ın FETÖ’den tutuklanmasını istedin. Gerçek hislerin bu" ifadelerini kullandı.

Fenebahçe Başkanı Aziz Yıldırım’a seslenen Rasim Ozan, gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.



İşte Rasim Ozan Kütahyalı’nın Aziz Yıldırım hakkında yaptığı açıklamaların tamamı: Fenerbahçeli kardeşlerime sesleniyorum. Bunu siz bile değiştiremezsiniz artık. Ben bir Galatasaray taraftarı olarak Aziz Yıldırım’ın görevde kalmasından memnunum. Aziz Yıldırım geldiğinde 7 bin kongre üyesi vardı. Şimdi 22 bin. 15 binini kendisi koymuş. Hiçbiriniz 3. lige de düşseniz indiremezsiniz.



Kendinizi kandırmayın. Galatasaraylılar bundan bayram ediyor. Bunlar doğru. Ama bir yandan da tabii dürüst söylemek gerekirse bu kongre seçimi kendi getirdiği kişilerdir. Derneği kendin kuruyorsun ve formatlıyorsun. Gerçek seçim Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve siyasi partilerin girdiği gibidir. O zaman bütün Fenerbahçeli taraftarlar gider, oy atarlar ve ona göre karar verilir. Gerçek seçim budur. Bu seçim yapılamaz. Kendine göre tribün de yaptırdı Aziz Yıldırım. Oraya buraya gönderiyor, tetikçilik yaptırıyor falan. Ölene kadar başkan olacak Aziz Yıldırım. Bırakmaz! Durum bu.

"Kanal dışına pompolı tüfekli adamlarını mı göndereceksin?"

Hukuk dışı yollarla sizi gebertirim demeye getiren, hukuk dışı yollara başvururum diyen bir suç örgütü gibi konuşan tek kişi var. O da Aziz Yıldırım. Ne yapacaksın? Kanal dışına pompalı tüfekli adamlarını mı göndereceksin? Saldırı mı düzenleyeceksin? İnsanları mı öldürteceksin? Pompalı av tüfeğiyle insanları öldürttükten sonra ayarlarım ben bunları, mahkemeye çıkartırım diye mi düşünüyorsun? Geçti o Türkiye. Bundan böyle herhangi bir basın mensubunun kılına zarar gelse sorumlusu sensin Aziz Yıldırım!

"Aziz Yıldırım, Erdoğan'a her türlü yalakalığı yapmıyor mu?"

Seninle asıl benim devlet, adalet meselemiz var. O konulara gireceğim artık. Sen bunu istiyorsun. Ben de konuşacağım artık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı seven olur, sevmeyen olur. Hepsinize saygılıyız. Aziz Yıldırım daha önce Tayyip Erdoğan muhaliflerini kendine doğru çekerek sosyal zemin yaratmaya başladı. Ben şimdi hem Fenerbahçeli, hem de Erdoğan muhalifi kardeşlerime sesleniyorum. Aziz Yıldırım şimdi son dönemde Erdoğan’a her türlü yalakalığı yapmıyor mu! Bir insan net olmalı. Muhalif olabilir, saygılıyım. Ancak bir gün öyle, bir gün böyle. Buna mertlik değil, dansözlük denir."

"Recep Tayyip Erdoğan düşmanısın"

Aziz Yıldırım eğer korkak değilsen istediğin kanalda, istediğin zamanda mertçe, teke tek çıkalım. Hadi bakalım kim korkak. Kimin maçası yemiyormuş görelim! Gel, mertçe karşı karşıya kalalım. İstersen FB TV’de... 17-25 Aralık sürecinde hedefleriniz farklıydı. O süreçte sen FETÖ’ye karşı değildin. T



Tayyip Erdoğan’ın bittiğini düşündün. Ona düşmanlık ettin. Hâlâ da Recep Tayyip Erdoğan’a düşmansın. Şu an soruşturma var. Onun içini ağzını açamıyorum. Mert olun mert!



Gerçek kimliğinizi ortaya koyun. CNN Türk’te sana 3 Temmuz’u sordular. Ne cemaat, ne hükümet dedin! Cemaat diyemedin. Baktın dedin ki, bu Tayyip Erdoğan gidiyor, hükümet gidiyor ve sen dengeli gideyim dedin. 17 Aralık’ı sana sorduklarında bu cevabı verdin. Bu seninle benim aramda bir mesele. O yüzden bugüne kadar gündeme getirmedim hiç. Şimdi gel! Her zaman arkanızda 150-200 kişi arkanda maymunların, çakalların, genel ev çaycısı kılıklı herifler var. Anca onunla övünürsünüz. Hadi karşıma gelin! Teke tek, kora kor!

"Erdoğan'ın FETÖ'den tutuklanmasını istedin"

Kim Erdoğan’a, kim FETÖ’nün yanına giderek işbirliği yapmış çıkacak. Açık kanıtla! Daha bunlara girmiyorum. Terörist başının ses kayıtları yayınlandı. Ona da karşı çıktın. Görüntüler açık. Sen Fethullah Gülen’e 2014 Ocak’ta ben FETÖ demeye başlarken...



15 Temmuz’da bütün adamlar neredeydi? Whatsapp’a neler yazdılar, nasıl sevindiler. Sen bu FETÖ’yü herhalde kurduğunuz çeteler gibi mi zannettiniz? Sen Recep Tayyip Erdoğan’ın FETÖ’den tutuklanmasını istedin. Gerçek hislerin bu.

"Ali İsmail Korkmaz tezahüratını niye yasakladın?"

Bir ara Gezi Parkı olaylarından sonra Aziz Yıldırım bunu destekledi. Çünkü baktı, Recep Tayyip Erdoğan gidiyor. İhtilal olacak. Biz ortama uyalım. FETÖ’cü polislerin çadır yakma operasyonlarını destekleyim, tezahüratlar yapılsın... Youtube’da kayıtları var. Sen Fenerbahçe basketbol maçında gezi olayını

desteklemedin mi? Şimdi niye bağırmıyorsun? Ali İsmail Korkmaz’ı bile kullandınız. Şimdi niye "Ali İsmail Korkmaz, Fenerbahçe yıkılmaz" marşını söyletmiyorsun? Mert ol mert! Sen ne demokrasiden yanasın, ne de karşısın! Sen sadece kendini ayakta tutmaya çalışıyorsun. Başka bir şey düşünmezsin. Gerçek hissiniz Recep Tayyip Erdoğan’a düşmanlık! Bunlar kamera kayıtlarıyla savcılığa verildi. Detaya girmiyorum çünkü soruşturmanın gizlilği var. Sen

akıllı adamsın. Yargıtay kararından değil, başka şeylerden endişelisin."

"Maymunun hapse girecek"

Rasim Ozan, Aziz Yıldırım hakkında "Senin maymunun 2017’de hapise girecek. Garantili. Öyle sahte de değil. Göreceksin!" ifadelerini kullanırken, kimi kastettiği merak konusu oldu.

"Fethullahçı teröristlerle işbirliği yapıp parada anlaşamadınız"

Savcı Serdar Coşkun’un, FETÖ çatı iddianamesini canlı yayında açıklayan Rasim Ozan Kütahyalı, Aziz Yıldırım hakkında flaş bir iddiada daha bulundu.



Kütahyalı, Savcı Serdar Coşkun’un FETÖ çatı iddianamesine göre, Aziz Yıldırım ve arkadaşlarının Fethullahçı teröristlerle işbirliği yapıp parada anlaşamadığını iddia etti ve sözlerine şu şekilde devam etti: "Hadi Serdar Coşkun’a küfret, ona FETÖ’cü de. Sen dua et, FETÖ sana kumpas kurdu. FETÖ sana kumpas kurdu da, Cumhuriyet’in gerçek savcıları senin hakkında işlem yapamadılar. FETÖ sana kumpas kurunca onların bütün olayı durdu. Şimdi de sıra sizin çeteye gelmedi. Sıra size de gelecek. Bekleyin...



FETÖ çatı iddianamesine göre Fethullahçı teröristlerle işbirliği yapıp parada anlaşamadınız."

Aziz Yıldırım Genel Kurul'da neler söylemişti?

22 Ekim Cumartesi günü, Fenerbahçe'nin Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Aziz Yıldırım, isim vermeden Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programını hedef almış ve "FETÖ'cü patronlor, bu FETÖ'cüleri TV'ye çıkaramazlar. FETÖ'nün bankasından para alıp yalı alanlar hesap vermeli. FETÖ'cu bankalardan para alıp gidip yalı alanlar, orada duramazlar. Tutulamazlar. Adam içiyor kafayı bulmuş çıkıp televizyonda konuşuyor. 2-3 TV programı var. İçiyorlar viskiyi çıkıyorlar programa. Bizlere hakaret ediyorlar. Bundan sonra onları sokakta gezdirmem. Bak buradan söylüyorum. Masanın altında viskiyi götürüyor. Ama benim yanıma gelince köpek gibi korkuyorlar köpek!

Çaycı müdür oldu, şoför müdür oldu. Şimdi bize sallıyorlar. Bakın söylüyorum gördüğüm her yerde peşlerine düşerim. Bu devlete bu kanallar ne kadar vergi ödüyor? Bizim üzerimizden konuşup kazanıp bize sallayamazlar." ifadelerini kullanmıştı.