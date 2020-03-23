Rasim Ozan Kütahyalı'ya İlker Başbuğ'a hakaretten 12 bin lira para cezası

İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesi, 2010 yılında katıldığı bir televizyon programında, dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ’u kastederek, “Bu makamı hak etmeyen subaydır, Genelkurmay Başkanı’nın bu yaptığı ahlaksızlıkta onu savunuyorsun” diyen Rasim Ozan Kütahyalı’yı 12 bin 500 lira para cezasına mahkûm etti.

Kanaltürk’te, 6 Mayıs 2010 tarihinde yayımlanan “Ters Cephe” adlı programa katılan Kütahyalı, Ümit Özdağ ve Ümit Zileli ile girdiği tartışma sırasında İlker Başbuğ’u kastederek, “Genelkurmay Başkanı’nın bu yaptığı ahlaksızlıkta onu savunuyorsun” dedi.