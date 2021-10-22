Rasim Ozan Kütahyalı: Vallahi Fatih Altaylı haklı, eğer bu kural uygulanmazsa Fahrettin Koca’nın otoritesi yok demektir

Rasim Ozan Kütahyalı, Diyarbakır’da Koronavirüs’e yakalandığını belirttiği Ertuğrul Özkök’le oradaki etkinlikte halay çeken isimlerin karantinaya alınıp alınmayacağını soran Fatih Altaylı’ya katıldığını söyledi. Kütahyalı, “Ertuğrul Özkök ile beraber yakın olmuş kim varsa 10 gün karantinada yani evinde olmak zorunda. Eğer bu kural uygulanmazsa Fahrettin Koca’nın otoritesi yok demektir” dedi.

Kütahyalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Vallahi burada Fatih Altaylı haklı. Şu an Koronavirüs hastası olduğu için evinde yatan Ertuğrul Özkök ile beraber yakın olmuş kim varsa 10 gün karantinada yani evinde olmak zorunda. Eğer bu kural uygulanmazsa Fahrettin Koca’nın otoritesi yok demektir.

Fatih Altaylı bu yazısıyla Özkök’le birlikte olan iki İsmail’in (Küçükkaya-Saymaz) de 10 gün karantinaya alınmasını ve ekrana çıkartılmamalarını istiyor. Ya bu muhaliflere baskı diye anlaşılırsa Altaylı? Gerçi sen ‘çakma muhalefet’ diyorsun iki İsmail için, ordan yırtarsın…”

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