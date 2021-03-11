Rasim Ozan Kütahyalı : Türk medyası kadın döven erkeklerle dolu

Rasim Ozan Kütahyalı, Türk medyasının kadın meselesinde samimi olmadığını belirterek, "Medyada dayakçı erkek dolu. Karısının kafasını duvara çarpanlar, golf sopasıyla kadın dövenler, her türden rezalet var. Bu adamlar mı kadın haklarında duyarlı olacak?" dedi.

Kütahyalı, Güneş gazetesindeki köşesinde, kadın meselesinde radikal kararlar alınmasını ifade ederek, "Kadınlara karşı sistemleşmiş şiddete, cinayetlere, cinsel ya da psikolojik tecavüzlere ve tüm diğer mağduriyetlere karşı demir yumrukla davranma zamanı gelmiştir. Nasıl bir radikal program uygulanmalı? Öncelikle bu konuda tüm yasalar olabilecek en ağır noktaya getirilmek zorundadır, hâkim ve savcıların bu yasaları tavizsiz uygulaması noktasında Adalet Bakanlığı gerekeni yapmalıdır" diye yazdı.

Türk savcı ve hâkimlerinin geçmişlerinin bu konuda berbat olduğunu söyleyen Kitahyalı, " Erkeğe karşı fiziken ve maddeten güçsüz ve aciz durumda olduğu için 'karşılığını veremeyecek, bedelini ödetemeyecek' durumda olduğu için öldürülesiye dövülen ya da katledilip cesedi bir köşeye atılan binlerce kimsesiz kadın var bugün Türkiye'de. Kadınları koruyan güçlü, etkin ve operasyonel gücü olan bir kadın lobisi yok" dedi.