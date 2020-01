Rasim Ozan Kütahyalı: TSK'da seçim yapılsa AK Parti çok düşük bir oy alır

Sabah yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) seçim yapılsa AKP'nin çok düşük oy alacağını söyledi. Kütahyalı, "Aynı seçim sandığı MİT ve hatta yargı ile hariciye camiası içinde de konulsa durum çok farklı değildir..." ifadesini kullandı.

Kütahyalı'nın "ABD karşısında TSK ve MİT" başlığıyla (20 Kasım 2017) yayımlanan yazısı şöyle:

Çok ilginç bir dönemdeyiz. Türkiye tarihinde ilk kez nerdeyse tüm devlet kurumları ABD'ye karşı ortak bir tavır içinde...

***

Bunun bir benzeri kararlılık 1974 Kıbrıs Harekâtı sonrası süreçte ABD'ye karşı yaşanmıştı...

***

O günlerden beri Türkiye Cumhuriyeti içinde hemen her devlet kurumunun ABD karşısında tavır bütünlüğüne sahip olduğu böyle başka bir dönem yaşanmadı...

***

ABD şu an kendine Türk devleti içinden müttefik olacak bir önemli devlet yetkilisi bile bulamaz haldedir. Çok önemli ve daha önce siyasi tarihimizde görülmedik bir olaydır bu...

***

Ordu içinde Pro-Amerikan yani ABD taraftarı yani ABD'yi müttefik görüp saygı duyan tek bir general kalmamıştır...

***

TSK tarihinde 72 senedir böyle bir hadise hiçbir dönem yaşanmadı. Ki biliyorsunuz TSK bu ülkede hep Amerikan güdümünde olmakla çeşitli siyasi kesimler tarafından suçlanan kurumdur...

***

Aynı şey MİT için de geçerlidir. Bir dönem CIA'nın Türkiye şubesi gibi çalışmakla muarızları tarafından suçlanan MİT içinde de Pro-Amerikan yetkili nerdeyse kalmamıştır...

***

Üstelik ne TSK ne de MİT AK Parti siyasal kimliğinin yani muhafazakâr demokratlığın domine ettiği kurumlar asla değildir...

***

Bu iki kurumun personel profilinin çok büyük çoğunluğu AK Parti'nin dışında bir politik hüviyete sahiptir...

***

Elbette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otoritesi şu an çok güçlüdür ama daha önce de yazdığım gibi TSK'da seçim yapılsa AK Parti çok düşük bir oy alır...

***

Aynı seçim sandığı MİT ve hatta yargı ile hariciye camiası içinde de konulsa durum çok farklı değildir...

***

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kimilerinin göstermek istediği gibi bir parti devleti asla değildir. AK Partililer de kendini hiç kandırmasın. Bu tamamen yanlış ve hakikate aykırı bir teşhistir...

***

Fakat tüm bu farklılıklara rağmen tüm devlet mekanizması ABD konusunda tam bir bütünlük ve mutabakat içindedir...

***

Bu nasıl böyle olmuştur da tüm farklı devlet içi siyasal kimlikler aynı noktada buluşmuştur meselesi ayrı bir konudur ama reel durum budur...

***

Devletin içinin objektif röntgeni ya da devlet içi eğilimlerin bilimsel analizi şu an budur...